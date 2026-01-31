Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Яремчук прибыл во Францию для подписания контракта с новым клубом

Яремчук прибыл во Францию для подписания контракта с новым клубом

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:06
Яремчук близок к переходу в лучшую команду сезона в Лиге Европы
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук близок к смене команды. Футболист может перейти в один из топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас игрок уже прибыл для согласования финальных деталей сделки, сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

Реклама
Читайте также:
Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Яремчук сменит команду

Известно, что французский клуб достиг договоренности с "Олимпиакосом" по аренде украинского нападающего до завершения сезона.

Яремчук находится во Франции, где должен пройти медицинское обследование. В случае его успешного завершения футболист присоединится к команде Паулу Фонсеки.

Вероятно, в соглашении будет предусмотрена опция полноценного выкупа игрока за 4 млн евро.

В текущем сезоне Яремчук провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Переход в "Лион" может стать для него второй попыткой закрепиться в топовой лиге. Ранее он не сумел закрепиться в составе "Валенсии" в Испании.

Украинский левый защитник стал игроком нидерландского гранда.

футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Лион Олимпиакос
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации