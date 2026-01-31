Яремчук близок к переходу в лучшую команду сезона в Лиге Европы

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук близок к смене команды. Футболист может перейти в один из топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас игрок уже прибыл для согласования финальных деталей сделки, сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Яремчук сменит команду

Известно, что французский клуб достиг договоренности с "Олимпиакосом" по аренде украинского нападающего до завершения сезона.

Яремчук находится во Франции, где должен пройти медицинское обследование. В случае его успешного завершения футболист присоединится к команде Паулу Фонсеки.

Вероятно, в соглашении будет предусмотрена опция полноценного выкупа игрока за 4 млн евро.

В текущем сезоне Яремчук провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Переход в "Лион" может стать для него второй попыткой закрепиться в топовой лиге. Ранее он не сумел закрепиться в составе "Валенсии" в Испании.

Украинский левый защитник стал игроком нидерландского гранда.