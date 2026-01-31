Яремчук близький до переходу в найкращу команду сезону в Лізі Європи

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Український нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук близький до зміни команди. Футболіст може перейти до одного з топ-5 чемпіонатів Європи.

Наразі гравець уже прибув для узгодження фінальних деталей угоди, повідомив журналіст Фабріс Хоукінс.

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Яремчук змінить команду

Відомо, що французький клуб досяг домовленості з "Олімпіакосом" щодо оренди українського нападника до завершення сезону.

Яремчук перебуває у Франції, де має пройти медичне обстеження. У разі його успішного завершення футболіст приєднається до команди Паулу Фонсеки.

Ймовірно, в угоді буде передбачено опцію повноцінного викупу гравця за 4 млн євро.

У поточному сезоні Яремчук провів 15 матчів, у яких забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу. Перехід до "Ліона" може стати для нього другою спробою закріпитися в топовій лізі. Раніше він не зумів закріпитися у складі "Валенсії" в Іспанії.

