Фонсека схвалив Яремчука для атаки Ліона

Французький клуб завершує переговори про трансфер Яремчука
Французький "Ліон працює" над підписанням українського нападника Романа Яремчука, який виступає за "Олімпіакос". Цей трансфер схвалив головний тренер "Олімпіка".
Про деталі майбутньої угоди на своїй сторінці в соцмережі X повідомив журналіст та інсайдер Саша Товальєрі.
Між двома клубами вже йдуть просунуті переговори. Обговорюється варіант платної оренди з опцією подальшого викупу, водночас фінансові умови угоди поки не зафіксовані. Сторони розраховують дійти згоди в найближчі години, до проведення кінцевого матчу групового етапу Ліги чемпіонів.
Навіщо французам Яремчук
Ініціатором можливого переходу став головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека, який схвалив кандидатуру 30-річного українця. У штабі французького клубу розглядають варіант, за якого Яремчук гратиме в атаці разом із 19-річним Ендріком, орендованим у мадридського "Реала". Взимку бразилець уже забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу в трьох матчах.
Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку 2024 року з "Брюгге", а його контракт із грецьким клубом розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні форвард провів 15 матчів у всіх турнірах, сумарно відігравши 357 хвилин, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, перша ракетка світу Аріна Соболенко розповіла про тактику на матч півфіналу AO з Еліною Світоліною.
Колишній хавбек збірної Португалії Маніше пояснив, чому Кріштіану Роналду має піти з команди до старту Кубка Світу.
Читайте Новини.LIVE!