Головна Спорт Французький клуб завершує переговори про трансфер Яремчука

Французький клуб завершує переговори про трансфер Яремчука

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 15:19
Фонсека схвалив Яремчука для атаки Ліона
Роман Яремчук у збірній України. Фото: УАФ

Французький "Ліон працює" над підписанням українського нападника Романа Яремчука, який виступає за "Олімпіакос". Цей трансфер схвалив головний тренер "Олімпіка". 

Про деталі майбутньої угоди на своїй сторінці в соцмережі X повідомив журналіст та інсайдер Саша Товальєрі. 

Між двома клубами вже йдуть просунуті переговори. Обговорюється варіант платної оренди з опцією подальшого викупу, водночас фінансові умови угоди поки не зафіксовані. Сторони розраховують дійти згоди в найближчі години, до проведення кінцевого матчу групового етапу Ліги чемпіонів. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук працює з м'ячем. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Навіщо французам Яремчук

Ініціатором можливого переходу став головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека, який схвалив кандидатуру 30-річного українця. У штабі французького клубу розглядають варіант, за якого Яремчук гратиме в атаці разом із 19-річним Ендріком, орендованим у мадридського "Реала". Взимку бразилець уже забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу в трьох матчах.

Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку 2024 року з "Брюгге", а його контракт із грецьким клубом розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні форвард провів 15 матчів у всіх турнірах, сумарно відігравши 357 хвилин, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

спорт футбол Футбол трансфери Роман Яремчук Ліон Олімпіакос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
