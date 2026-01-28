Фонсека одобрил Яремчука для атаки Лиона

Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: УАФ

Французский "Лион работает" над подписанием украинского нападающего Романа Яремчука, который выступает за "Олимпиакос". Этот трансфер одобрил главный тренер "Олимпика".

О деталях будущей сделки на своей странице в соцсети X сообщил журналист и инсайдер Саша Товальери.

Между двумя клубами уже идут продвинутые переговоры. Обсуждается вариант платной аренды с опцией последующего выкупа, при этом финансовые условия сделки пока не зафиксированы. Стороны рассчитывают прийти к соглашению в ближайшие часы, до проведения заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов.

Роман Яремчук работает с мячом. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Зачем французам Яремчук

Инициатором возможного перехода стал главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека, который одобрил кандидатуру 30-летнего украинца. В штабе французского клуба рассматривают вариант, при котором Яремчук будет играть в атаке вместе с 19-летним Эндриком, арендованным у мадридского "Реала". Зимой бразилец уже забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в трех матчах.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" летом 2024 года из "Брюгге", а его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, суммарно отыграв 357 минут, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

