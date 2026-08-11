Ювентус нацелился сразу на двух игроков сборной Украины

Анатолий Трубин, тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти и Андрей Лунин . Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Один из вратарей сборной Украины может продолжить карьеру в Италии. Туринский "Ювентус" рассматривает варианты с подписанием Анатолия Трубина и Андрея Лунина. "Старая синьора" решительно настроена усилить позицию голкипера.

Туринцы отдают предпочтение стражу ворот мадридского "Реала", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Тренерский штаб "Ювентуса" недоволен игрой молодого вратаря Микеле Ди Грегорио в контрольных предсезонных матчах. Лучано Спаллетти хочет начать кампанию 2026/27 с новым, опытным и надежным голкипером. В клубе уже сформировали список игроков, один из которых может переехать в Турин.

Лунин и Трубин попали в шорт-лист

Приоритетом "старой синьоры" является Дзион Судзуки из "Пармы". Однако вратарем сборной Японии также интересутеся и французский "ПСЖ". Альтернативной кандидатурой стал Гульельмо Викарио из английского "Тоттенхэма".

Также в списке потенциальных новичков "Ювентуса" оказались сразу два украинских вратаря. Это представитель "Бенфики" Анатолий Трубин и запасной футболист мадридского "Реала" Андрей Лунин. Преимущество в Турине отдают игроку "королевского клуба", который недоволен статусом в испанской команде и готов к новому вызову.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик полностью изменил манеру поведения в лондонском клубе.

Также Новини.LIVE писали о том, что Элина Свитолина обыграла россиянку в 1/4 турнира в Торонто и сыграет в полуфинале против Иги Свентек.