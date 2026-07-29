Известный олимпийский спортсмен и рекордсмен пропал без вести

Даниэль Феррейра и бразильская полиция. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бразильская полиция ищет молодого 27-летнего спортсмена, который пропал без вести в Сан-Паулу. Марафонец Даниэл Феррера несколько дней назад вышел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не известно.

У Феррейры были проблемы со здоровьем, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The New York Post.

Тревогу объявила мама Даниэла Феррейры. Валдирена де Паула Феррейра обратилась в полицию и просит всех, кто располагает сведениями о ее сыне, поделиться с ней данными. У бразильского марафонца были проблемы с психическим здоровьем, что могло стать причиной его исчезновения.

Чем известен Даниэл Феррейра

Спортсмен принял участие в Олимпийских играх-2020, которые прошли в Токио. Несколько лет спустя, в 2022 году, Даниэл Феррейра преодолел марафонскую дистанцию с результатом 2:04:51. Он стал первым с 1998 года атлетом, родившимся за пределами Африки, которому покорилось это достижение.

Однако в 2026 году бразильский марафонец был дисквалифицирован сроком на 5 лет. Причиной стала положительная допинг-проба. В анализе Насименто были обнаружены три запрещенных вещества: дростанолон, метенолон и нандролон. Все они относятся к классу анаболических стероидов S1, являющихся предшественниками тестостерона.

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