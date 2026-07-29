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Головна Спорт Відомий олімпійський спортсмен зник безвісти в Бразилії

Відомий олімпійський спортсмен зник безвісти в Бразилії

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Дата публікації: 29 липня 2026 11:23
Відомий олімпійський спортсмен і рекордсмен зник безвісти
Даніель Феррейра та бразильська поліція. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Бразильська поліція розшукує 27-річного спортсмена, який зник безвісти в Сан-Паулу. Марафонець Даніель Феррера кілька днів тому вийшов з дому і зник. Про його місцеперебування нічого не відомо.

У Феррейри були проблеми зі здоров’ям, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The New York Post.

Тривогу підняла мама Даніеля Феррейри. Валдірена де Паула Феррейра звернулася до поліції та просить усіх, хто має інформацію про її сина, поділитися нею з нею. У бразильського марафонця були проблеми з психічним здоров’ям, що могло стати причиною його зникнення.

Чим відомий Даніель Феррейра

Спортсмен взяв участь в Олімпійських іграх-2020, які відбулися в Токіо. Кілька років по тому, у 2022 році, Даніель Феррейра подолав марафонську дистанцію з результатом 2:04:51. Він став першим з 1998 року атлетом, який народився за межами Африки, якому вдалося досягти цього результату.

Однак у 2026 році бразильський марафонець був дискваліфікований на 5 років. Причиною стала позитивна допінг-проба. У аналізі Насіменто було виявлено три заборонені речовини: дростанолон, метенолон та нандролон. Усі вони належать до класу анаболічних стероїдів S1, які є попередниками тестостерону.

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Бразилія марафон Даніел Феррейра
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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