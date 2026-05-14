Марафонець Ткачук встановив два рекорди України за добу

Андрій Ткачук після марафону. Фото: instagram.com/brodiahaandrii/

Український ультрамарафонець Андрій Ткачук здобув перемогу на міжнародному турнірі 24hrs Sittard у Нідерландах. За 24 години спортсмен подолав дистанцію 268 кілометрів і став переможцем змагань. Під час забігу українець встановив одразу два нові національні рекорди.

Ткачук оновив власне досягнення в бігу на 12 годин і показав найкращий результат України на дистанції 100 миль, повідомляють Новини.LIVE.

За перші 12 годин український спортсмен подолав 165,6 кілометра, поліпшивши попередній рекорд країни, який також належав йому: 160,5 км. Крім того, дистанцію 100 миль Андрій Ткачук пробіг за 11 годин 38 хвилин і 58 секунд. Після фінішу організатори турніру зазначили, що українець більшу частину перегонів лідирував із помітною перевагою над суперниками. Для Ткачука це один із найкращих результатів сезону в європейському ультрабігу.

Ткачук утримує всі головні рекорди України

Спортсмену належать національні рекорди України в чоловічому ультрамарафоні на дистанціях 12, 24 і 48 годин. У 2025 році Андрій Ткачук також став чемпіоном світу в добовому бігу, вигравши змагання під егідою IAU. Завдяки останнім результатам бігун продовжує залишатися одним із найсильніших ультрамарафонців Європи.

Український спортсмен регулярно виступає на найбільших міжнародних стартах у Нідерландах, Франції, Німеччині та Польщі. Експерти відзначають його стабільність на довгих дистанціях та здатність підтримувати високий темп протягом доби.

