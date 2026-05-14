Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець Ткачук переміг в ультрамарафоні та побив національний рекорд

Українець Ткачук переміг в ультрамарафоні та побив національний рекорд

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 09:37
Марафонець Ткачук встановив два рекорди України за добу
Андрій Ткачук після марафону. Фото: instagram.com/brodiahaandrii/

Український ультрамарафонець Андрій Ткачук здобув перемогу на міжнародному турнірі 24hrs Sittard у Нідерландах. За 24 години спортсмен подолав дистанцію 268 кілометрів і став переможцем змагань. Під час забігу українець встановив одразу два нові національні рекорди.

Ткачук оновив власне досягнення в бігу на 12 годин і показав найкращий результат України на дистанції 100 миль, повідомляють Новини.LIVE.

За перші 12 годин український спортсмен подолав 165,6 кілометра, поліпшивши попередній рекорд країни, який також належав йому: 160,5 км. Крім того, дистанцію 100 миль Андрій Ткачук пробіг за 11 годин 38 хвилин і 58 секунд. Після фінішу організатори турніру зазначили, що українець більшу частину перегонів лідирував із помітною перевагою над суперниками. Для Ткачука це один із найкращих результатів сезону в європейському ультрабігу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткачук утримує всі головні рекорди України

Спортсмену належать національні рекорди України в чоловічому ультрамарафоні на дистанціях 12, 24 і 48 годин. У 2025 році Андрій Ткачук також став чемпіоном світу в добовому бігу, вигравши змагання під егідою IAU. Завдяки останнім результатам бігун продовжує залишатися одним із найсильніших ультрамарафонців Європи.

Український спортсмен регулярно виступає на найбільших міжнародних стартах у Нідерландах, Франції, Німеччині та Польщі. Експерти відзначають його стабільність на довгих дистанціях та здатність підтримувати високий темп протягом доби.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Шакура Стівенсона та Девіна Гейні, які прокоментували повернення Василя Ломаченка.

Також Новини.LIVE писали про те, що Олексій Гуцуляк на певний час залишився без бронювання через "Полісся".

біг марафон Андрій Ткачук
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації