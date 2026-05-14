Марафонец Ткачук установил два рекорда Украины за сутки

Андрей Ткачук после марафона. Фото: instagram.com/brodiahaandrii/

Украинский ультрамарафонец Андрей Ткачук одержал победу на международном турнире 24hrs Sittard в Нидерландах. За 24 часа спортсмен преодолел дистанцию 268 километров и стал победителем соревнований. Во время забега украинец установил сразу два новых национальных рекорда.

Ткачук обновил собственное достижение в беге на 12 часов и показал лучший результат Украины на дистанции 100 миль, сообщают Новини.LIVE.

За первые 12 часов украинский спортсмен преодолел 165,6 километра, улучшив предыдущий рекорд страны, который также принадлежал ему: 160,5 км. Кроме того, дистанцию 100 миль Андрей Ткачук пробежал за 11 часов 38 минут и 58 секунд. После финиша организаторы турнира отметили, что украинец большую часть гонки лидировал с заметным преимуществом над соперниками. Для Ткачука это один из лучших результатов сезона в европейском ультрабеге.

Ткачук удерживает все главные рекорды Украины

Спортсмену принадлежат национальные рекорды Украины в мужском ультрамарафоне на дистанциях 12, 24 и 48 часов. В 2025 году Андрей Ткачук также стал чемпионом мира в суточном беге, выиграв соревнования под эгидой IAU. Благодаря последним результатам бегун продолжает оставаться одним из сильнейших ультрамарафонцев Европы.

Украинский спортсмен регулярно выступает на крупнейших международных стартах в Нидерландах, Франции, Германии и Польше. Эксперты отмечают его стабильность на длинных дистанциях и способность поддерживать высокий темп в течение суток.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали Шакура Стивенсона и Дэвина Хейни, который прокомментировали возвращение Василия Ломаченко.

Также Новини.LIVE писали о том, что Алексей Гуцуляк на время остался без бронирования из-за "Полесья".