Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Ткачук победил в ультрамарафоне и побил национальный рекорд

Украинец Ткачук победил в ультрамарафоне и побил национальный рекорд

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 09:37
Марафонец Ткачук установил два рекорда Украины за сутки
Андрей Ткачук после марафона. Фото: instagram.com/brodiahaandrii/

Украинский ультрамарафонец Андрей Ткачук одержал победу на международном турнире 24hrs Sittard в Нидерландах. За 24 часа спортсмен преодолел дистанцию 268 километров и стал победителем соревнований. Во время забега украинец установил сразу два новых национальных рекорда.

Ткачук обновил собственное достижение в беге на 12 часов и показал лучший результат Украины на дистанции 100 миль, сообщают Новини.LIVE.

За первые 12 часов украинский спортсмен преодолел 165,6 километра, улучшив предыдущий рекорд страны, который также принадлежал ему: 160,5 км. Кроме того, дистанцию 100 миль Андрей Ткачук пробежал за 11 часов 38 минут и 58 секунд. После финиша организаторы турнира отметили, что украинец большую часть гонки лидировал с заметным преимуществом над соперниками. Для Ткачука это один из лучших результатов сезона в европейском ультрабеге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткачук удерживает все главные рекорды Украины

Спортсмену принадлежат национальные рекорды Украины в мужском ультрамарафоне на дистанциях 12, 24 и 48 часов. В 2025 году Андрей Ткачук также стал чемпионом мира в суточном беге, выиграв соревнования под эгидой IAU. Благодаря последним результатам бегун продолжает оставаться одним из сильнейших ультрамарафонцев Европы.

Украинский спортсмен регулярно выступает на крупнейших международных стартах в Нидерландах, Франции, Германии и Польше. Эксперты отмечают его стабильность на длинных дистанциях и способность поддерживать высокий темп в течение суток. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали Шакура Стивенсона и Дэвина Хейни, который прокомментировали возвращение Василия Ломаченко. 

Также Новини.LIVE писали о том, что Алексей Гуцуляк на время остался без бронирования из-за "Полесья". 

бег марафон Андрей Ткачук
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации