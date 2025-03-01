Юная украинка Яна Степаненко на протезах пробежала марафон в Токио ради помощи бойцу

Украинка Яна Степаненко на марафоне в Токио. Фото: Facebook Unbroken

В Японии прошел один из крупнейших и самых престижных мировых марафонов. Это событие стало очень знаковым для Украины.

Тринадцатилетняя Яна Степаненко из Донецкой области, которая потеряла обе ноги из-за российского обстрела Краматорска в 2022 году, приняла участие в марафоне Tokio Friendship Run и преодолела 5 км его дистанции, сообщает в Facebook реабилитационный центр UNBROKEN.

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Яна Степаненко. Фото: Facebook реабилитационного центра UNBROKEN

Яна Степаненко и марафон

Юная украинка преодолела 5 км дистанции марафона за час. Она бежала в футболке донецкого "Шахтера" с надписью "Unbreakable" (Неуязвимая. — Ред.).

"Было сложно бежать, но я это сделала! Настроение отличное. Меня здесь поддерживает много людей. Я немного шла, немного бежала, останавливалась поправить протезы и продолжала двигаться к своей цели", — сказала Яна после удачного забега.

Яна Степаненко приняла участие в марафоне в Токио, чтобы собрать деньги на протезы для 36-летнего ветерана "АЗОВа" Александра Жавненко. У него такая же двойная ампутация, как и у Яны.

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