Юна українка Яна Степаненко на протезах пробігла марафон у Токіо заради допомоги бійцю

Українка Яна Степаненко на марафоні в Токіо. Фото: Facebook Unbroken

В Японії відбувся один із найбільших та найпрестижніших світових марафонів. Ця подія стала дуже знаковою для України.

Тринадцятирічна Яна Степаненко з Донеччини, яка втратила обидві ноги через російській обстріл Краматорська у 2022 році, взяла участь у марафоні Tokio Friendship Run та здолала 5 км його дистанції, повідомляє у Facebook реабілітаційний центр UNBROKEN.

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Яна Степаненко. Фото: Facebook реабілітаційного центру UNBROKEN

Яна Степаненко та марафон

Юна українка подолала 5 км дистанції марафону за годину. Вона бігла у футболці донецького "Шахтаря" з написом Unbreakable (Невразлива. — Ред.).

"Було складно бігти, але я це зробила! Настрій чудовий. Мене тут підтримують багато людей. Я трохи йшла, трохи бігла, зупинялася поправити протези і продовжувала рухатися до своєї мети", — сказала Яна після вдалого забігу.

Яна Степаненко взяла участь у марафоні у Токіо, щоб зібрати гроші на протези для 36-річного ветерана "АЗОВу" Олександра Жавненка. У нього така ж подвійна ампутація, як і у Яни.

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