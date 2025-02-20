Фонсека та Шахтар знову об'єднаються заради важливої мети

Колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека. Фото: УНІАН

Молода спортсменка Яна Степаненко представить Україну на престижному марафоні в Токіо, Японія. Дівчина родом із Донбасу пробіжить дистанцію на протезах.

Легкоатлетці допомагають донецький "Шахтар", а також його колишній тренер Пауло Фонсека з дружиною, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Яна Степаненко під час тренування. Фото: Instagram

Сила духу української спортсменки

Молода дівчина вижила, пройшла реабілітацію в США і стала володаркою сучасних протезів, які призначені й для повсякденної ходьби, і для бігу. Яна Степаненко отримала можливість регулярно представляти Україну на міжнародних турнірах.

Яна Степаненко підтримує бійців з ампутаціями. Фото: instagram.com/dobro.ua__/

Марафон у Токіо буде вже третім у кар'єрі Яни. Вона збирається зібрати кошти на спортивні протези для 36-річного ветерана бригади "Азов" Олександра Жавненка, який дістав важке поранення неподалік Торецька.

Марафон у Токіо Friendship Run відбудеться 1 березня 2025 року. Степаненко тренується у Львові. Дівчині допоможуть здійснити місту донецький "Шахтар", який постійно підтримує спортсменку. Участь у долі Яни беруть і колишній тренер "гірників" Паулу Фонсека та його дружина Катерина.

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