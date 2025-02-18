Ярослава Магучіх виграла турнір у Банській Бистриці

Магучіх виграла другий турнір у 2025 році
В словацькій Банській Бистриці відбувся етап Континентального туру у приміщенні. У стрибках у висоту на секторі виступила українка Ярослава Магучіх.
Олімпійська чемпіонка виграла свої другі змагання в 2025 році, повідомив портал "Суспільне Спорт".
Ярослава стартувала на своєму другому зимовому турнірі. Раніше українка перемогла в італійському Удіне.
Нова перемога Магучіх
Після перемоги в Удіне, де українка перемогла з результатом 1.94 м, українка в Словаччині перемогла сильних суперниць Елеанор Паттерсон та сербку Ангеліну Топич.
Магучіх стартувала з результатом 1.90 м, яку взяла з першої спроби. На висоті 1.93 м Україна провалила перші дві спроби й лише з третьої перестрибнула планку.
Висоту 1.96 м Ярослава подолала з першої спроби, що вивело її у фінал з Паттерсон та Топіч. Потім українка та австралійка взяли висоту 1.99 м з першої спроби, а сербка двічі не здолала висоту й перенесла спробу на 2.01 м, де теж провалилась.
Потім Магучіх з першої спроби взяла висоту 2,01 м, а Паттерсон не подолала її.
Результати турніру:
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
- Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.99 м
- Ангеліна Топіч (Сербія) — 1.96 м
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