Ярослава Магучих выиграла турнир в Банской Быстрице

Магучих выиграла второй турнир в 2025 году
В словацкой Банской Быстрице состоялся этап Континентального тура в помещении. В прыжках в высоту на секторе выступила украинка Ярослава Магучих.
Олимпийская чемпионка выиграла свои вторые соревнования в 2025 году, сообщил портал "Суспільне Спорт".
Ярослава стартовала на своем втором зимнем турнире. Ранее украинка победила в итальянском Удине.
Новая победа Магучих
После победы в Удине, где украинка победила с результатом 1.94 м, украинка в Словакии победила сильных соперниц Элеанор Паттерсон и сербку Ангелину Топич.
Магучих стартовала с результатом 1.90 м, которую взяла с первой попытки. На высоте 1.93 м Украина провалила первые две попытки и только с третьей перепрыгнула планку.
Высоту 1.96 м Ярослава преодолела с первой попытки, что вывело ее в финал с Паттерсон и Топич. Затем украинка и австралийка взяли высоту 1.99 м с первой попытки, а сербка дважды не преодолела высоту и перенесла попытку на 2.01 м, где тоже провалилась.
Затем Магучих с первой попытки взяла высоту 2,01 м, а Паттерсон не преодолела ее.
Результаты турнира:
- Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.99 м
- Ангелина Топич (Сербия) — 1.96 м
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