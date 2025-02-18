Ярослава Магучих выиграла турнир в Банской Быстрице

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

В словацкой Банской Быстрице состоялся этап Континентального тура в помещении. В прыжках в высоту на секторе выступила украинка Ярослава Магучих.

Олимпийская чемпионка выиграла свои вторые соревнования в 2025 году, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Новая победа Магучих

После победы в Удине, где украинка победила с результатом 1.94 м, украинка в Словакии победила сильных соперниц Элеанор Паттерсон и сербку Ангелину Топич.

Магучих стартовала с результатом 1.90 м, которую взяла с первой попытки. На высоте 1.93 м Украина провалила первые две попытки и только с третьей перепрыгнула планку.

Высоту 1.96 м Ярослава преодолела с первой попытки, что вывело ее в финал с Паттерсон и Топич. Затем украинка и австралийка взяли высоту 1.99 м с первой попытки, а сербка дважды не преодолела высоту и перенесла попытку на 2.01 м, где тоже провалилась.

Затем Магучих с первой попытки взяла высоту 2,01 м, а Паттерсон не преодолела ее.

Результаты турнира:

Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.99 м Ангелина Топич (Сербия) — 1.96 м

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