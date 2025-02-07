Ярослава Магучих выиграла золото на старте сезона-2025

Магучих официально начала зимний сезон — как выступила украинка
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих вернулась в новый зимний сезон. Украинка начала соревновательный год в итальянском Удине.
Стартовала Магучих с победы, сообщил портал "Суспільне Спорт".
Как Магучих стартовала в сезоне
Магучих после длительного перерыва вернулась на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине.
Эти соревнования нельзя назвать удачными для Ярославы в плане результата, но она лишь втягивается в соревновательный ритм. После перерыва рекордсменка победила с результатом 1.94 метра.
Соперницами Ярославы в Удине по титулам должны были быть Мария Вукович и Кармен Бруус. Однако за "золото" украинка соревновалась с венгеркой Лилиана Батори.
Магучих начала выступления с высоты 1.91 м, которую Батори взяла с последней попытки и стала второй.
Высоту 1.94 м Ярослава снова взяла с первой попытки, а Батори не смогла ее перепрыгнуть и стала второй.
С победой в кармане Магучих пробовала прыгать на 1.98 м, но провалила все попытки.
Интересно, что в 2021-м году Ярослава победила в Удине с результатом в 2 метра. С тех пор она не выступала там до этого года.
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