Ярослава Магучих выиграла золото на старте сезона-2025

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих вернулась в новый зимний сезон. Украинка начала соревновательный год в итальянском Удине.

Стартовала Магучих с победы, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Магучих после длительного перерыва вернулась на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине.

Эти соревнования нельзя назвать удачными для Ярославы в плане результата, но она лишь втягивается в соревновательный ритм. После перерыва рекордсменка победила с результатом 1.94 метра.

Соперницами Ярославы в Удине по титулам должны были быть Мария Вукович и Кармен Бруус. Однако за "золото" украинка соревновалась с венгеркой Лилиана Батори.

Магучих начала выступления с высоты 1.91 м, которую Батори взяла с последней попытки и стала второй.

Высоту 1.94 м Ярослава снова взяла с первой попытки, а Батори не смогла ее перепрыгнуть и стала второй.

С победой в кармане Магучих пробовала прыгать на 1.98 м, но провалила все попытки.

Интересно, что в 2021-м году Ярослава победила в Удине с результатом в 2 метра. С тех пор она не выступала там до этого года.

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