Ярослава Магучіх виграла золото на старті сезону-2025

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх повернулася в новий зимовий сезон. Українка почала змагальний рік з італійського Удіне.

Стартувала Магучіх з перемоги, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Як Магучіх стартувала в сезоні

Магучіх після тривалої перерви повернулася на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне.

Ці змагання не можна назвати вдалими для Ярослави в плані результату, але вона лише втягується в змагальний ритм. Після перерви рекордсменка перемогла з результатом 1.94 метра.

Суперницями Ярослави в Удіне за титулами мали бути Марія Вукович та Кармен Бруус. Однак за "золото" українка змагалася з угоркою Ліліана Баторі.

Магучіх почала виступи з висоти 1.91 м, яку Баторі взяла з останньої спроби та стала другою.

Висоту 1.94 м Ярослава знову взяла з першої спроби, а Баторі не змогла її перестрибнути та стала другою.

З перемогою в кишені Магучіх пробувала стрибати на 1.98 м, але провалила всі спроби.

Цікаво, що в 2021-му році Ярослава перемогла в Удіне з результатом в 2 метри. З тих пір вона не виступала там до цього року.

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