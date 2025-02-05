Катерина Табашник виграла етап Континентального туру в Тржинці

Катерина Табашник. Фото: instagram.com/katerynahj

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник виступила на етапі Континентального туру в приміщенні, що пройшов у чеському Тржинці. Легкоатлетка посіла перше місце.

Щоб виграти золоту медаль, Табашник показала кращий результат сезону, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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На старт турніру вийшли Табашник та Юлія Чумаченко, яка вперше стартувала в сезоні.

Для Табашник турнір в Тржинці став другим виграним після Меморіалу Дем'янюка. При цьому Катерина виграла "бронзову" медаль етапу Золотої серії у Белграді.

У Чехії Табашник виграла з результатом 1.93 м, який вона взяла з першої спроби. До того ж для українки це був найкращий результат сезону.

Катерина випередила на п’ять сантиметрів японку Нагішу Такахаші та на вісім сантиметрів австралійку Ерін Шоу. Після переможної висоти Табашник не змогла покорити 1.96 м.

Чумаченко посіла 11-ту позицію з результатом 1.80 м. Вона стрибала на 1.84 м, але не взяла цю висоту.

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