Катерина Табашник выиграла этап Континентального тура в Тржинце

Катерина Табашник. Фото: instagram.com/katerynahj

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник выступила на этапе Континентального тура в помещении, который прошел в чешском Тржинце. Легкоатлетка заняла первое место.

Чтобы выиграть золотую медаль, Табашник показала лучший результат сезона, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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На старт турнира вышли Табашник и Юлия Чумаченко, которая впервые стартовала в сезоне.

Для Табашник турнир в Тржинце стал вторым выигранным в сезоне после Мемориала Демьянюка. При этом Катерина выиграла "бронзовую" медаль этапа Золотой серии в Белграде.

В Чехии Табашник выиграла с результатом 1.93 м, который она взяла с первой попытки. К тому же для украинки это был лучший результат сезона.

Катерина опередила на пять сантиметров японку Нагишу Такахаши и на восемь сантиметров австралийку Эрин Шоу. После победной высоты Табашник не смогла покорить 1.96 м.

Чумаченко заняла 11-ю позицию с результатом 1.80 м. Она прыгала на 1.84 м, но не взяла эту высоту.

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