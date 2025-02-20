Фонсека и Шахтер снова объединятся ради важной цели

Шахтер и его экс-тренер помогли известной украинской спортсменке
Молодая спортсменка Яна Степаненко представит Украину на престижном марафоне в Токио, Япония. Девушка родом с Донбасса пробежит дистанцию на протезах.
Легкоатлетке помогают донецкий "Шахтер", а также его бывший тренер Пауло Фонсека с женой, сообщает официальный сайт "горняков".
В апреле 2022 года россияне обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в городе Краматорск Донецкой области. Десятки людей, который ждали эвакуационный поезд, погибли или получили ранения. Среди них оказалась и Яна Степаненко, которая потеряла обе ноги.
Сила духа украинской спортсменки
Молодая девушка выжила, прошла реабилитацию в США и стала обладательницей современных протезов, которые предназначены и для повседневной ходьбы, и для бега. Яна Степаненко получила возможность регулярно представлять Украину на международных турнирах.
Марафон в Токио будет уже третьим в карьере Яны. Она собирается собрать средства на спортивные протезы для 36-летнего ветерана бригады "Азов" Александра Жавненко, который получил тяжелое ранение недалеко от Торецка.
Марафон в Токио Friendship Run пройдет 1 марта 2025 года. Степаненко тренируется во Львове. Девушке помогут осуществить месту донецкий "Шахтер", который постоянно поддерживает спортсменку. Участие в судьбе Яны принимают и бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека и его жена Екатерина.
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