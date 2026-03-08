Видео
Главная Спорт Калинина выиграла титул WTA в Анталье

Калинина выиграла титул WTA в Анталье

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 15:03
Калинина выиграла у Олейниковой украинский финал WTA 125
Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net

Финал турнира серии WTA 125 в турецкой Анталье оказался украинским. За титул боролись Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

Финальный поединок завершился победой Ангелины со счетом 6:3, 3:6, 6:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Ангелина Калинина
Матч Олейниковой и Калининой. Фото: кадр из видео

Как Калинина одолела Олейникову

Матч длился 2 часа 47 минут и стал первой очной встречей украинских теннисисток. В первом сете Калинина выиграла со счетом 6:3, однако во второй партии Олейникова смогла сравнять счет, взяв сет 6:3. В решающей партии Ангелина снова перехватила инициативу и довела матч до победы — 6:2.

Для Калининой это третий титул на турнирах категории WTA 125. Украинская теннисистка вторую неделю подряд выходит в финал соревнований этой серии. На прошлой неделе она также играла в решающем матче в Анталии, но уступила японке Моюке Учиджиме со счетом 5:7, 5:7.

На пути к титулу Калинина обыграла грузинскую теннисистку Екатерине Горгодзе, представительницу Армении Элину Аванесян, венгерку Панну Удварди и польку Катажину Каву.

Для Олейниковой это был четвертый финал турниров категории WTA 125 в карьере. Ранее она выиграла три таких турнира — в Толентино, Тукумане и Колине.

Напомним, ранее игрок "ПСЖ" Илья Забарный провел 20-й матчей в Лиге 1.

Также стало известно о смене гражданства на украинское от европейского футблиста.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
