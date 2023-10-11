Калинина обыграл известную россиянку на престижном турнире

Ангелина Калинина отражает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Florence Lo

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал международного турнира в китайском Чжэнчжоу. В рамках 1/8 киевлянка обыграла бывшую вторую ракетку мира.

Калининой понадобилось два сета для победы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина (№28 WTA) встретилась с 39-летней Верой Звонаревой (№369 WTA) в 1/8 турнира WTA 500 в Чжэнчжоу. Россиянка ожесточенно сопротивлялась в первом сете, но во второй половине игра украинка полностью доминировала на корте.

Убедительная победа Калининой

Это была третья встреча Ангелины Калининой и Веры Звонаревой. Россиянка в первом сете сумела навязать борьбу украинской теннисистке, но ей не хватило сил на весь поединок. Калинина одержала вторую победу в карьере над Звонаревой. В 48 поединках против россиянок на счету Калининой 24 победы.

Чжэнчжоу. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вера Звонарева (Россия) — 7:5, 6:1

Ангелина Калинина во время матча. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

В четвертьфинале турнира украинка сыграет либо с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№24 WTA), либо с Марией Саккари из Греции (№6 WTA).

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