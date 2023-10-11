Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Калинина обыграл известную россиянку на престижном турнире arrow

Калинина обыграл известную россиянку на престижном турнире

11 октября 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Калинина обыграл известную россиянку на престижном турнире
Ангелина Калинина отражает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Florence Lo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал международного турнира в китайском Чжэнчжоу. В рамках 1/8 киевлянка обыграла бывшую вторую ракетку мира. 

Калининой понадобилось два сета для победы, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Ангелина Калинина (№28 WTA) встретилась с 39-летней Верой Звонаревой (№369 WTA) в 1/8 турнира WTA 500 в Чжэнчжоу. Россиянка ожесточенно сопротивлялась в первом сете, но во второй половине игра украинка полностью доминировала на корте. 

Убедительная победа Калининой 

Это была третья встреча Ангелины Калининой и Веры Звонаревой. Россиянка в первом сете сумела навязать борьбу украинской теннисистке, но ей не хватило сил на весь поединок. Калинина одержала вторую победу в карьере над Звонаревой. В 48 поединках против россиянок на счету Калининой 24 победы. 

Чжэнчжоу. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вера Звонарева (Россия) — 7:5, 6:1

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина во время матча. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

В четвертьфинале турнира украинка сыграет либо с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№24 WTA), либо с Марией Саккари из Греции (№6 WTA).

Напомним, Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно. 

Усик сыграет за "Полесье": стало известно, когда боксер выйдет на поле. 

Холанд обыграет Месси в борьбе за "Золотой мяч": букмекеры опубликовали коэффициенты. 

Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно.

Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз