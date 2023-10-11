Калініна обіграв відому росіянку на престижному турнірі

Ангеліна Калініна відбиває подачу суперниці. Фото: REUTERS/Florence Lo

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу міжнародного турніру у китайському Чженчжоу. У рамках 1/8 киянка обіграла колишню другу ракетку світу.

Калініною знадобилося два сети для перемоги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ангеліна Калініна (№28 WTA) зустрілася з 39-річною Вірою Звонарьовою (№369 WTA) в 1/8 турніру WTA 500 у Чженчжоу. Росіянка запекло чинила опір у першому сеті, але в другій половині гра українка повністю домінувала на корті.

Переконлива перемога Калініної

Це була третя зустріч Ангеліни Калініної та Віри Звонарьової. Росіянка у першому сеті зуміла нав'язати боротьбу українській тенісистці, але їй не вистачило сил на весь поєдинок. Калініна здобула другу перемогу в кар'єрі над Звонарьовою. У 48 поєдинках проти росіянок на рахунку Калініної 24 перемоги.

Чженчжоу. Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Вєра Звонарьова (Росія) — 7:5, 6:1

Ангеліна Калініна під час матчу. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

У чвертьфіналі турніру українка зіграє або з китаянкою Чжен Ціньвень (№24 WTA), або з Марією Саккарі з Греції (№6 WTA).

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