Світоліна увійшла до ТОП-25 ракеток світу: Соболенко змістила Свьонтек з трону

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг. У новому списку змінилася перша ракетка світу.

Білоруска Арніна Соболенко змінила на першому рядку польку Ігу Свьонтек, повідомляє WTA.

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Також сталися зміни й серед українських тенісисток, які невдало виступили на Відкритому чемпіонаті США.

Рейтинг WTA

В оновленому рейтингу WTA відбулися суттєві зміни завдяки результатам US Open. З другого на перше місце піднялась Соболенко, а переможниця турніру Корі Гауфф стала третьою. Раніше 19-річна американка посідала шосту позицію.

На шосту сходинку піднялась переможниця Уімблдону Маркета Вондроушова з Чехії.

З 26-го на 25-тє місце піднялась українка Еліна Світоліна. На 40-ву позицію зійшла Леся Цуренко. Падіння зафіксовано у Марти Костюк, яка впала на шість позицій та стала 45-ю.

Рейтинг WTA станом на 11 вересня:

1. Аріна Соболенко — 9266 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) — 8195

3. Корі Гауфф (США) — 6165

4. Олена Рибакіна (Казахстан) — 5790

5. Джесіка Пегула (США) — 5755

6. Маркета Вондроушова (Чехія) — 3830

7. Онс Джабір (Туніс) — 3771

8. Кароліна Мухова (Чехія) — 3765

9. Марія Саккарі (Греція) — 3525

10. Каролін Гарсія (Франція) — 3050

…

25. Еліна Світоліна (Україна) — 1809

28. Ангеліна Калініна (Україна) — 1537

40. Леся Цуренко (Україна) — 1211

45. Марта Костюк (Україна) — 1170

84. Катерина Байндль (Україна) — 790

105. Даяна Ястремська (Україна) — 665

147. Дар'я Снігур (Україна) — 490

188. Катаріна Завацька (Україна) — 379

202. Юлія Стародубцева (Україна) — 358

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