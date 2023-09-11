Світоліна увійшла до ТОП-25 ракеток світу: Соболенко змістила Свьонтек з трону
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг. У новому списку змінилася перша ракетка світу.
Білоруска Арніна Соболенко змінила на першому рядку польку Ігу Свьонтек, повідомляє WTA.
Також сталися зміни й серед українських тенісисток, які невдало виступили на Відкритому чемпіонаті США.
Рейтинг WTA
В оновленому рейтингу WTA відбулися суттєві зміни завдяки результатам US Open. З другого на перше місце піднялась Соболенко, а переможниця турніру Корі Гауфф стала третьою. Раніше 19-річна американка посідала шосту позицію.
На шосту сходинку піднялась переможниця Уімблдону Маркета Вондроушова з Чехії.
З 26-го на 25-тє місце піднялась українка Еліна Світоліна. На 40-ву позицію зійшла Леся Цуренко. Падіння зафіксовано у Марти Костюк, яка впала на шість позицій та стала 45-ю.
Рейтинг WTA станом на 11 вересня:
1. Аріна Соболенко — 9266 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) — 8195
3. Корі Гауфф (США) — 6165
4. Олена Рибакіна (Казахстан) — 5790
5. Джесіка Пегула (США) — 5755
6. Маркета Вондроушова (Чехія) — 3830
7. Онс Джабір (Туніс) — 3771
8. Кароліна Мухова (Чехія) — 3765
9. Марія Саккарі (Греція) — 3525
10. Каролін Гарсія (Франція) — 3050
…
25. Еліна Світоліна (Україна) — 1809
28. Ангеліна Калініна (Україна) — 1537
40. Леся Цуренко (Україна) — 1211
45. Марта Костюк (Україна) — 1170
84. Катерина Байндль (Україна) — 790
105. Даяна Ястремська (Україна) — 665
147. Дар'я Снігур (Україна) — 490
188. Катаріна Завацька (Україна) — 379
202. Юлія Стародубцева (Україна) — 358
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