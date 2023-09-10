Гауфф у фіналі US Open перемогла Соболенко: білоруска від злості кричала та розбила ракетку

Гауфф та Соболенко після фіналу. Фото: US Open

На відкритому чемпіонаті США відбувся жіночий фінал. За Кубок сыграли шоста ракетка світу американка Корі Гауфф та білоруска Аріна Соболенко.

У головному матчі Гауфф обіграла Соболенка з рахунком 2:6, 6:3, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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19-річна Гауфф витратила на перемогу 2 години та 6 хвилин. Корі подала два ейси, зробила п'ять подвійних помилок і реалізувала п'ять із дев'яти брейк-пойнтів.

Соболенко чотири рази подала навиліт, зробила шість подвійних помилок та реалізувала чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

За всю історію протистоянь Гауфф та Соболенко зіграли вже шість матчів. Зараз у Корі чотири перемоги та двічі перемагала білоруска.

Зазначимо, що Гауфф виграла свій перший у кар'єрі турнір Великого Шолому та другий фінал після "Роланд Гаррос-2022".

Після нагородження Соболенко пішла у роздягальню та почала кричати, а потім розбила ракетку об підлогу. Раніше під час півфіналу з Медісон Кіз Аріна матюкалася на корті і кинула ракетку у глядачів.

Arina і її love для rackets pic.twitter.com/DfkedwUsU6 — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) September 9, 2023

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