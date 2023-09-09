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Соболенко на US Open материлась и истерила: что случилось

9 сентября 2023 13:00
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Агабекян Карен
редактор
Соболенко на US Open материлась и истерила: что случилось
Теннисистка Арина Соболенко. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Будущая первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси на весь мир проявила свое неуравновешенное поведение. Случилось это в полуфинале US Open.

Нервы белоруски не выдержали, когда она была близка к поражению, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Соболенко пока находится на втором месте в рейтинге WTA, но после US Open сменит на первой строчке Игу Свентек.

Что же ее так разозлило

В полуфинале Открытого чемпионата США против американки Мэдисон Киз Соболенко проиграла первый сет со счетом 0:6 и уступала во втором 1:2.

Во время матча Соболенко начала материться в сторону трибун, где сидел ее тренер. Арина также бросила свою ракетку в сторону тренера.

За истерику рефери наказал Соболенко предупреждением за неспортивное поведение.

Однако истеричное поведение и ругань помогла Арине переломить ход встречи и выиграть два сета со счетом 7:6.

В финале Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф. Матч состоится 9 сентября в 23:00 по Киеву.

Отметим, что на Открытом чемпионате США также участвовали украинки, но лучшим их достижением стал третий круг для Элины Свитолиной, где она уступила Джессике Пегуле.

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