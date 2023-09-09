Соболенко на US Open материлась и истерила: что случилось

Теннисистка Арина Соболенко. Фото: j48tennis

Будущая первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси на весь мир проявила свое неуравновешенное поведение. Случилось это в полуфинале US Open.

Нервы белоруски не выдержали, когда она была близка к поражению, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Соболенко пока находится на втором месте в рейтинге WTA, но после US Open сменит на первой строчке Игу Свентек.

Aryna Sabalenka shouted at her box, losing to Madison Keys 0-6, 1-2 in the US Open semifinals.



"A stick shoots once a year, so why the fuck in the semifinals, bitch"



Respect for an opponent? 🤔



It's definitely not about the new WTA World No.1 🤦‍♀️



pic.twitter.com/RTulVMg0Eu — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) September 8, 2023

Что же ее так разозлило

В полуфинале Открытого чемпионата США против американки Мэдисон Киз Соболенко проиграла первый сет со счетом 0:6 и уступала во втором 1:2.

Во время матча Соболенко начала материться в сторону трибун, где сидел ее тренер. Арина также бросила свою ракетку в сторону тренера.

За истерику рефери наказал Соболенко предупреждением за неспортивное поведение.

Однако истеричное поведение и ругань помогла Арине переломить ход встречи и выиграть два сета со счетом 7:6.

В финале Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф. Матч состоится 9 сентября в 23:00 по Киеву.

Отметим, что на Открытом чемпионате США также участвовали украинки, но лучшим их достижением стал третий круг для Элины Свитолиной, где она уступила Джессике Пегуле.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.