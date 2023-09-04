Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Свьонтекк більше не перша ракетка світу: Соболенко посідає перший рядок рейтингу WTA arrow

Свьонтекк більше не перша ракетка світу: Соболенко посідає перший рядок рейтингу WTA

4 вересня 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Свьонтекк більше не перша ракетка світу: Соболенко посідає перший рядок рейтингу WTA
Іга Свьонтек відбиває м'яч. Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Перша ракетка світу Іга Свьонтек припинила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open). Польська спортсменка не змогла подолати 1/8 плей-офф турніру.

За кілька днів Свьонтек перестане очолювати рейтинг WTA, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Іга Свьонтек у 1/8 US Open програла у трьох сетах Олені Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Наступною суперницею тенісистки з Латвії стане Корі Гауфф із США, а Свьонтек залишає турнір.

Хто стане першою ракеткою світу

Іга Свьонтек займала перший рядок рейтингу WTA протягом 75 тижнів. Проте виліт на ранній стадії Відкритого чемпіонату США означає, що польська тенісистка поступиться лідерством іншій спортсменці.

Аріна Соболенко
Аріна Соболенко святкує перемогу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Новою першою ракеткою світу стане Аріна Соболенко. Суперницею тенісистки стане 14 ракетка світу Дар'я Касаткіна. Поєдинок білоруської та російської тенісисток відбудеться 5 вересня.

Виліт Свьонтек означає, що Соболенко стане першою ракеткою світу. Вона є однією з лідерів US Open.

Нагадаємо, Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець. 

У "Дніпра-1" проблеми рівня "Челсі": у клубі поскаржились. 

Донецький "Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: усі гравці "нервуються".

"Динамо" отримало великий фінансовий транш з Англії та Іспанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз