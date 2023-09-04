Свьонтекк більше не перша ракетка світу: Соболенко посідає перший рядок рейтингу WTA

Іга Свьонтек відбиває м'яч. Фото: Reuters/Geoff Burke

Перша ракетка світу Іга Свьонтек припинила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open). Польська спортсменка не змогла подолати 1/8 плей-офф турніру.

За кілька днів Свьонтек перестане очолювати рейтинг WTA, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Іга Свьонтек у 1/8 US Open програла у трьох сетах Олені Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Наступною суперницею тенісистки з Латвії стане Корі Гауфф із США, а Свьонтек залишає турнір.

Хто стане першою ракеткою світу

Іга Свьонтек займала перший рядок рейтингу WTA протягом 75 тижнів. Проте виліт на ранній стадії Відкритого чемпіонату США означає, що польська тенісистка поступиться лідерством іншій спортсменці.

Аріна Соболенко святкує перемогу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Новою першою ракеткою світу стане Аріна Соболенко. Суперницею тенісистки стане 14 ракетка світу Дар'я Касаткіна. Поєдинок білоруської та російської тенісисток відбудеться 5 вересня.

Виліт Свьонтек означає, що Соболенко стане першою ракеткою світу. Вона є однією з лідерів US Open.

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