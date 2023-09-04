Свентек больше не первая ракетка мира: Соболенко занимает первую строчку рейтинга WTA

Ига Свентек отбивает мяч. Фото: Reuters/Geoff Burke

Первая ракетка мира Ига Свентек прекратила выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Польская спортсменка не смогла преодолеть 1/8 плей-офф турнира.

Через несколько дней Свентек перестанет возглавлять рейтинг WTA, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ига Свентек в 1/8 US Open проиграла в трех сетах Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Следующей соперницей теннисистки из Латвии станет Кори Гауфф из США, а Свентек покидает турнир.

Кто станет первой ракеткой мира

Ига Свентек занимала первую строчку рейтинга WTA в течение 75 недель. Однако вылет на ранней стадии Открытого чемпионата США означает, что польская теннисистка уступит лидерство другой спортсменке.

Арина Соболенко празднует победу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Новой первой ракеткой мира станет Арина Соболенко. Спортсменке из Беларуси только предстоит сыграть свой поединок в 1/8 турнира. Соперницей теннисистки станет 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Поединок белорусской и российской теннисисток состоится 5 сентября.

Вылет Свентек означает, что Соболенко станет первой ракеткой мира. Она является одной из фавориток US Open.

Напомним, Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.

Донецкий "Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

У "Днепра-1" проблемы уровня "Челси": в клубе пожаловались.

В "Днепре-1" подтвердили переезд в новый город: все игроки "нервничают".

"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании.