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Свентек больше не первая ракетка мира: Соболенко занимает первую строчку рейтинга WTA

4 сентября 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свентек больше не первая ракетка мира: Соболенко занимает первую строчку рейтинга WTA
Ига Свентек отбивает мяч. Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Первая ракетка мира Ига Свентек прекратила выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Польская спортсменка не смогла преодолеть 1/8 плей-офф турнира. 

Через несколько дней Свентек перестанет возглавлять рейтинг WTA, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Ига Свентек в 1/8 US Open проиграла в трех сетах Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Следующей соперницей теннисистки из Латвии станет Кори Гауфф из США, а Свентек покидает турнир. 

Кто станет первой ракеткой мира

Ига Свентек занимала первую строчку рейтинга WTA в течение 75 недель. Однако вылет на ранней стадии Открытого чемпионата США означает, что польская теннисистка уступит лидерство другой спортсменке. 

Арина Соболенко
Арина Соболенко празднует победу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Новой первой ракеткой мира станет Арина Соболенко. Спортсменке из Беларуси только предстоит сыграть свой поединок в 1/8 турнира. Соперницей теннисистки станет 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Поединок белорусской и российской теннисисток состоится 5 сентября. 

Вылет Свентек означает, что Соболенко станет первой ракеткой мира. Она является одной из фавориток US Open. 

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