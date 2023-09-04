Свентек больше не первая ракетка мира: Соболенко занимает первую строчку рейтинга WTA
Первая ракетка мира Ига Свентек прекратила выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Польская спортсменка не смогла преодолеть 1/8 плей-офф турнира.
Через несколько дней Свентек перестанет возглавлять рейтинг WTA, сообщает портал Новини.LIVE.
Ига Свентек в 1/8 US Open проиграла в трех сетах Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Следующей соперницей теннисистки из Латвии станет Кори Гауфф из США, а Свентек покидает турнир.
Кто станет первой ракеткой мира
Ига Свентек занимала первую строчку рейтинга WTA в течение 75 недель. Однако вылет на ранней стадии Открытого чемпионата США означает, что польская теннисистка уступит лидерство другой спортсменке.
Новой первой ракеткой мира станет Арина Соболенко. Спортсменке из Беларуси только предстоит сыграть свой поединок в 1/8 турнира. Соперницей теннисистки станет 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Поединок белорусской и российской теннисисток состоится 5 сентября.
Вылет Свентек означает, что Соболенко станет первой ракеткой мира. Она является одной из фавориток US Open.
Напомним, Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.
Донецкий "Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".
У "Днепра-1" проблемы уровня "Челси": в клубе пожаловались.
В "Днепре-1" подтвердили переезд в новый город: все игроки "нервничают".
"Динамо" получило большой финансовый транш из Англии и Испании.