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Костюк обратилась к российской теннисистке: неожиданные слова

29 августа 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк обратилась к российской теннисистке: неожиданные слова
Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Марта Костюк ничего не сумела противопоставить Елене Рыбакиной на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Одна из фавориток турнира легко выиграла поединок у киевлянки. 

Костюк пожала сопернице руку после теннисного матча, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом же раунде US Open 21-летняя Марта Костюк проиграла 24-летней Елене Рыбакиной. Четвертая ракетка мира родилась в России, но с 2018 года выступает за Казахстан. 

Обращение Костюк к Рыбакиной 

Это была вторая встреча соперниц. Первый очный матч выиграла Костюк. Однако Марта традиционно неуверенно выступает против теннисисток из первой десятки. Это ее 15-е поражение в 17-ти таких матчах. 

Костюк и Рыбакина
Костюк и Рыбакина после матча. Фото: Reuters/Geoff Burke

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) 

Первый круг 

Марта Костюк (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 2:6, 1:6

После поединка теннисистки пожали друг другу руки и при этом обменялись короткими репликами. Журналисты уже расшифровали слова, которые произнесла Марта Костюк. "Выиграй US Open, пожалуйста", — заявила украинка. 

В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).

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