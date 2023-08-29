Костюк обратилась к российской теннисистке: неожиданные слова

Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Geoff Burke

Украинская теннисистка Марта Костюк ничего не сумела противопоставить Елене Рыбакиной на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Одна из фавориток турнира легко выиграла поединок у киевлянки.

Костюк пожала сопернице руку после теннисного матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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В первом же раунде US Open 21-летняя Марта Костюк проиграла 24-летней Елене Рыбакиной. Четвертая ракетка мира родилась в России, но с 2018 года выступает за Казахстан.

Обращение Костюк к Рыбакиной

Это была вторая встреча соперниц. Первый очный матч выиграла Костюк. Однако Марта традиционно неуверенно выступает против теннисисток из первой десятки. Это ее 15-е поражение в 17-ти таких матчах.

Костюк и Рыбакина после матча. Фото: Reuters/Geoff Burke

Открытый чемпионат США по теннису (US Open)

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 2:6, 1:6

После поединка теннисистки пожали друг другу руки и при этом обменялись короткими репликами. Журналисты уже расшифровали слова, которые произнесла Марта Костюк. "Выиграй US Open, пожалуйста", — заявила украинка.

В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).

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