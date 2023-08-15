Калинина пробилась во второй круг "тысячника" в Цинциннати: Свитолина не вышла на матч

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В американском Цинциннати прошел первый игровой день турнира WTA 1000. В нем должны были выступить три украинки.

Однако выступили всего две, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк (Украина) — Жасмин Паолини (Италия) — 2:6, 1:6

32-я ракетка мира Костюк встретилась с 43-й Паолини и проиграла без шансов.

Матч длился 1 час и 3 минуты, в течение которых Марта сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк.

Марта Костюк провалилась на турнире. Фото: j48tennis.net

Отметим, что девушки провели третий матч, и теперь Паолини ведет по личным встречам 2-1.

Также Марта в паре с француженкой Каролин Гарсией сыграла в парном разряде. В своем первом в карьере совместном матче девушки проиграли Каролине Плишковой из Чехии и Донне Векич из Хорватии со счетом 4:6, 6:2, 8:10.

Ангелина Калинина — Чжу Линь — 6:3, 7:5

28-я ракетка мира Ангелина Калинина во второй раз в карьере сыграла с 47-й Чжу Линь из Китая. В первом матче украинка выиграла и повторила то же самое в Цинциннати.

Ангелина Калинина идет дальше. Фото: j48tennis.net

Матч длился 1 час и 38 минут, в течение которых Ангелина не подавала эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала свои четыре из одиннадцати брейков.

Во втором круге Калинина сыграет против пятой ракетки мира Онс Жабер.

Свитолина не вышла на матч с Возняцки

Украинка Элина Свитолина снялась с матча первого круга против бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки из Дании.

По словам Элины, после "Уимблдона" и турнира в Монреале у нее возникли проблемы со здоровьем. Обследование лишь подтвердило опасение, и украинка была вынуждена сняться с турнира.

Свитолина отметила, что будет готовиться к US Open.

"Мне нужно воспользоваться советами врача, которые мне дали. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к US Open. Спасибо за понимание", — написала Элина в Twitter.

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