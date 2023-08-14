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Свитолина, Костюк и Калинина сегодня стартуют на престижном "тысячнике" в Цинциннати

14 августа 2023 10:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Свитолина, Костюк и Калинина сегодня стартуют на престижном "тысячнике" в Цинциннати
Элина Свитолина и Каролина Возняцки. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 августа в американском Цинциннати стартует престижный турнир серии WTA 1000. На нем сыграют три украинские теннисистки.

Это Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк, сообщает портал Новини.LIVE.

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Свитолину ждет легендарный матч

Первой в Цинциннати стартует 32-я ракетка мира Марта Костюк. Ее матч против 43-й теннисистки в рейтинге WTA итальянки Ясмине Паолини предположительно стартует в 18:00 по киевскому времени.

Девушки ранее дважды играли друг с другом в 2022-м году. Сначала в Цинциннати победила Костюк, а через два месяца в Клуже-Напоке взяла реванш Паолини.

28-я ракетка мира Ангелина Калинина сыграет в первом круге с китаянкой Чжу Линь, которая на 47-м месте в рейтинге. Их матч запланирован на 21:00 по Киеву. Ранее девушки не играли друг с другом.

15 августа в 3:30 по Киеву должен начаться матч 26-й в рейтинге WTA Элины Свитолиной и бывшей первой ракетки мира датчанки Каролины Возняцки, которая выступит на своем втором турнире после возобновления карьеры.

Отметим, что Каролина завершила карьеру еще в 2020-м году и затем родила детей и занималась семьей. На "тысячнике" в Монреале Каролина дошла до второго круга, а в Цинциннати все может завершиться в первом, поскольку ей выпала ее "старая" и "неприятная" соперница из Украины.

Свитолина и Возняцки ранее сыграли пять матчей друг с другом и четырежды выигрывала украинка. Последний их матч состоялся в 2018-м году на Итоговом турнире в Сингапуре, где Элина взяла верх в трех сетах.

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