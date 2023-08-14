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Світоліна, Костюк та Калініна сьогодні стартують на престижному "тисячнику" в Цинциннаті

14 серпня 2023 10:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Світоліна, Костюк та Калініна сьогодні стартують на престижному "тисячнику" в Цинциннаті
Еліна Світоліна та Кароліна Возняцкі. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

14 серпня в американському Цинциннаті стартує престижний турнір серії WTA 1000. На ньому зіграють три українські тенісистки.

Це Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Світоліну чекає легендарний матч

Першою в Цинциннаті стартує 32-га ракетка світу Марта Костюк. Її матч проти 43-ї тенісистки в рейтингу WTA італійки Ясміне Паоліні, ймовірно, стартує о 18:00 за київським часом.

Дівчата раніше двічі грали одна з одною у 2022 році. Спочатку в Цинциннаті перемогла Костюк, а за два місяці у Клужі-Напоці взяла реванш Паоліні.

28-а ракетка світу Ангеліна Калініна зіграє у першому колі з китаянкою Чжу Лінь, яка на 47-му місці у рейтингу. Їхній матч запланований на 21:00 за Києвом. Раніше дівчата не грали одна з одною.

15 серпня о 3:30 за Києвом має розпочатися матч 26-ї у рейтингу WTA Еліни Світоліної та колишньої першої ракетки світу Кароліни Возняцьки з Данії, яка виступить на своєму другому турнірі після поновлення кар'єри.

Зазначимо, що Кароліна завершила кар'єру ще 2020 року і потім народила дітей та займалася сім'єю. На "тисячнику" в Монреалі Визняцки дійшла до другого кола, а в Цинциннаті все може завершитися в першому, оскільки їй випала її "стара" й "неприємна" суперниця з України.

Світоліна та Возняцкі раніше зіграли п'ять матчів одна з одною, і чотири рази вигравала українка. Останній їхній матч відбувся у 2018 році на Підсумковому турнірі в Сінгапурі, де Еліна взяла гору у трьох сетах.

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