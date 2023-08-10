Гаэль Монфис рассказал, чем в будущем займется дочь Элины Свитолиной

Гаэль Монфис радуется победе. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Известный французский теннисист Гаэль Монфис во втором круге "Мастерса" в Торонто неожиданно обыграл Стефаноса Циципаса. После этого супруг Элины Свитолиной рассказал о планах и своей семье.

Монфис объяснил, какое будущее будет в его дочери, сообщает Asap Text.

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Французский теннисист среди причин победы над Циципасом назвал уверенность, выбор позиции и контроль над ходом поединка. 36-летний Монфис старался не оставлять сопернику возможность для маневра и продемонстрировал настойчивость при каждом розыгрыше.

Француз отметил, что ему нравится играть в Канаде. Он уверенно чувствует себя на харде, который позволяет ветерану грамотно распределять энергию.

В 1/8 турнира Гаэль Монфис выйдет на корт с Александром Вукичем из Австралии.

Монфис отбивает мяч. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Планы, Свитолина и дочь

Гаэль Монфис ответил на вопрос о том, станет ли в будущем теннисисткой его совместная с Элиной Свитолиной дочь. Он считает, что девочка должна делать исключительно то, что сама захочет. Но при этом Монфис хочет, чтобы его ребенок попробовал себя ив любом другом виде спорта.

Что касается собственного будущего, Гаэль не против попробовать силы в миксте вместе с Элиной Свитолиной. Однако Монфис не может совмещать это с одиночной карьерой. Он не исключает, что начнет выступать в миксте уже в следующем году.

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