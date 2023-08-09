Неудачный Монреаль: Свитолина и Костюк уступили, Цуренко снялась

Свитолина уступила Коллинзу из США. Фото: Reuters

Соревнования WTA в Монреале пока приносят украинским теннисисткам исключительно разочарование. Свитолина , Костюк и Цуренко остановили свои выступления еще в первом раунде.

Подробности стадии в материале Новини.LIVE.

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Начиналась неделя более оптимистично. Элина Свитолина, по итогам турнира в Вашингтоне, поднялась на одну строчку и на этой неделе занимает 26 место в рейтинге WTA. Марта Костюк продолжает приближаться к топ-30 — украинка снова обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 2 позиции и теперь на 32-м месте. Леся Цуренко также улучшила свое положение, поднявшись на 2 строчки и на 44 место.

Четвертое поражение Элины и дебютное Марты

А вот в Канаде девушкам улучшить результаты не получилось. Свитолина в четвертый раз выступила в Монреале: свой лучший результат здесь она показала в 2018 году, когда дошла до полуфинала. на этот раз не удалось сравнять счет в личных противостояниях с американкой Коллинз — 2:6, 2:6. В 2020 году украинка проиграла ей на турнире WTA в Брисбене. На следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Цинциннате.

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Danielle Collins отправляется в 2017 шампиньона Свитолина, 6-2, 6-2. #NO23 pic.twitter.com/szmBARsf2p — wta (@WTA) August 8, 2023

Костюк впервые играла на турнире в Монреале и провела первую встречу с Чжэн Циньвэнь. Матч длился два часа, и за это время украинка выполнила пять эйсов при таком количестве двойных ошибок, совершила два брейка и проиграла три гейма на своей подаче.

Марта продолжит выступление в парной сетке турнира вместе с китаянкой Чжан Шуай. Во втором круге теннисистки сыграют против дуэта Сторм Хантер/Элизе Мертенс.

Цуренко помешала травма

А вот Леся Цуренко должна сыграть свой стартовый матч против Петры Мартыч. Вместо украинки с хорваткой встретилась Кристина Букша из Испании, попавшая в основную сетку в статусе "лаки лузера".

Причиной отказа стала проблема с локтем. По словам Леси, он начал ее беспокоить из-за слишком тяжелых мячей, которые используются во время американской серии турниров (Wilson US Open).

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