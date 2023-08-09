Невдалий Монреаль: Світоліна та Костюк поступились, Цуренко знялась

Світоліна поступилась Коллінз з США. Фото: Reuters

Змагання WTA у Монреалі поки що приносять українським тенісисткам виключно розчарування. Світоліна, Костюк та Цуренко зупинили свої виступи ще у першому раунді.

Подробиці стадії в матеріалі Новини.LIVE.

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Починався тиждень більш оптимістично. Еліна Світоліна, за підсумками турніру у Вашингтоні, піднялася на один рядок і цього тижня посідає 26 місце в рейтингу WTA. Марта Костюк продовжує наближатися до топ-30 — українка знову оновила особистий рекорд у рейтингу, піднявшись на 2 позиції й тепер вона на 32-му місці. Леся Цуренко також покращила своє становище, піднявшись на 2 сходинки та на 44 місце.

Четверта поразка Еліни та дебютна Марти

А от в Канаді дівчатам поліпшити результати не вийшло. Світоліна вчетверте виступила у Монреалі: свій найкращий результат тут вона показала у 2018 році, коли дійшла до півфіналу. Цього разу не вдалося зрівняти рахунок в особистих протистояннях з американкою Коллінз – 2:6, 2:6. У 2020 році українка програла їй на турнірі WTA у Брісбені. Наступного тижня Світоліна зіграє на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

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Danielle Collins takes out the 2017 champion Svitolina, 6-2, 6-2.#NO23 pic.twitter.com/szmBARsf2p — wta (@WTA) August 8, 2023

Костюк вперше грала на турнірі в Монреалі та провела першу зустріч із Чжен Ціньвень. Матч тривав дві години, і за цей час українка виконала п'ять ейсів за такої кількості подвійних помилок, зробила два брейки і програла три гейми на своїй подачі.

Марта продовжить виступ у парній сітці турніру разом із китаянкою Чжан Шуай. У другому колі тенісистки зіграють проти дуету Сторм Хантер/Елізе Мертенс.

Цуренко завадила травма

А от Леся Цуренко мала зіграти свій стартовий матч проти Петри Мартич. Замість українки з хорваткою зустрілась Крістіна Букша з Іспанії, яка потрапила до основної сітки у статусі "лаки лузера".

Причиною відмови стала проблема з ліктем. За словами Лесі, він почав її турбувати через занадто важкі м'ячі, які використовуються під час американської серії турнірів (Wilson US Open).

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