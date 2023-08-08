Свьонтек зворушливо висловилася про Світоліну

Свьонтек і Світоліна після матчу. Фото: REUTERS/Toby Melville

Знаменита польська тенісистка Іга Свьонтек поділилася думкою про українську спортсменку Еліну Світоліну. Перша ракетка світу вважає українку прикладом для наслідування.

Свьонтек вважає, що Світоліна багато робить для України, повідомляє The Tennis Letter.

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Нещодавно Іга Свьонтек вдруге в кар'єрі зустрілася на корті з Еліною Світоліною. Українка виграла у польської тенісистки у чвертьфіналі "Вімблдону". Рахунок у протистоянні спортсменок став 1:1. Але Свьонтек позитивно ставиться до колеги.

Свьонтек привітала Світоліну з перемогою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Що сказала Свьонтек

Польська тенісистка не стала наголошувати на стрімкому прогресі українки, яка невдовзі після пологів повернулася у професійний спорт і увійшла до тридцятки найкращих тенісисток світу. Свьонтек заявила, що захоплена громадянською позицією Еліни.

Перша ракетка світу похвалила Світолину за те, що українка вже півтора року підтримує співвітчизників і робить все, що може, щоб наблизити перемогу над окупантами. На думку Свьонтек, деякі люди почали забувати про те, що триває війна, і кількість її жертв зростає щодня. Волонтерська діяльність Світоліної та її перемоги на корті допомагають Україні, вважає Свьонтек.

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