Свентек трогательно высказалась о Свитолиной

Свентек и Свитолина после матча. Фото: REUTERS/Toby Melville

Знаменитая польская теннисистка Ига Свентек поделилась мнением об украинской спортсменке Элине Свитолиной. Первая ракетка мира считает украинку примером для подражания.

Свентек считает, что Свитолина многое делает для Украины, сообщает The Tennis Letter.

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Недавно Ига Свентек во второй раз в карьере встретилась на корте с Элиной Свитолиной. Украинка выиграла у польской теннисистки в четвертьфинале "Уимблдона". Счет в противостоянии спортсменок стал 1:1. Но Свентек положительно относится к коллеге.

Свентек поздравила Свитолину с победой. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Что сказала Свентек

Польская теннисистка не стала акцентировать внимание на стремительном прогрессе украинки, которая вскоре после родов вернулась в профессиональный спорт и вошла в тридцатку лучших теннисисток мира. Свентек заявила, что восхищена гражданской позицией Элины.

Первая ракетка мира похвалила Свитолину за то, что украинка с уже полтора года поддерживает соотечественников и делает все, что может, дабы приблизить победу над оккупантами. По мнению Свентек, некоторые люди стали забывать о том, что продолжается война, и число ее жертв растет каждый день. Волонтерская деятельность Свитолиной и ее победы на корте помогают Украине, считает Свентек.

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