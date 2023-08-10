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Гаель Монфіс розповів, чим у майбутньому займеться дочка Еліни Світоліної

10 серпня 2023 18:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гаель Монфіс розповів, чим у майбутньому займеться дочка Еліни Світоліної
Гаель Монфіс радіє перемозі. Фото: Reuters/Dan Hamilton
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс у другому колі "Мастерса" у Торонто несподівано обіграв Стефаноса Ціціпаса. Після цього чоловік Еліни Світоліної розповів про плани та свою родину.

Монфіс пояснив, яке майбутнє буде у його дочки, повідомляє Asap Text.

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Французький тенісист серед причин перемоги над Ціціпасом назвав упевненість, вибір позиції та контроль над перебігом поєдинку. 36-річний Монфіс намагався не залишати супернику нагоди для маневру і продемонстрував наполегливість при кожному розіграші.

Француз зазначив, що йому подобається грати у Канаді. Він впевнено почувається на харді, що дозволяє ветерану грамотно розподіляти енергію.

У 1/8 турніру Гаель Монфіс вийде на корт з Олександром Вукічем з Австралії.

Гаель Монфіс
Монфіс відбиває м'яч. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Плани, Світоліна та дочка

Гаель Монфіс відповів на запитання про те, чи стане у майбутньому тенісисткою його спільна з Еліною Світоліною дочка. Він вважає, що дівчинка має робити виключно те, що сама захоче. Але при цьому Монфіс хоче, щоб його дитина спробувала себе і в будь-якому іншому виді спорту.

Щодо свого майбутнього, Гаель не проти спробувати сили в міксті разом з Еліною Світоліною. Однак Монфіс не може поєднувати це з одиночною кар'єрою. Він не виключає, що почне виступати у міксті вже наступного року.

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