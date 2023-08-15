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Калініна пробилася у друге коло "тисячника" в Цинциннаті: Світоліна не вийшла на матч

15 серпня 2023 11:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Калініна пробилася у друге коло "тисячника" в Цинциннаті: Світоліна не вийшла на матч
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американському Цинциннаті пройшов перший ігровий день турніру WTA 1000. У ньому мали виступити три українки.

Проте виступило лише дві, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк (Україна) — Жасмін Паоліні (Італія) — 2:6, 1:6

32-га ракетка світу Костюк зустрілася з 43-ю Паоліні й програла без шансів.

Матч тривав 1 годину і 3 хвилини, протягом яких Марта зробила один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала свій єдиний брейк.

Марта Костюк провалилася на турнірі. Фото: j48tennis.net

Зазначимо, що дівчата провели третій матч, і тепер Паоліні веде в особистих зустрічах 2-1.

Також Марта у парі з француженкою Каролін Гарсією зіграла у парному розряді. У своєму першому в кар'єрі спільному матчі дівчата програли Кароліні Плішковій із Чехії та Донні Векіч із Хорватії з рахунком 4:6, 6:2, 8:10.

Ангеліна Калініна — Чжу Лінь — 6:3, 7:5

28-а ракетка світу Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі зіграла з 47-ю Чжу Лінь із Китаю. У першому матчі українка виграла і повторила те саме в Цинциннаті.

Ангеліна Калініна йде далі. Фото: j48tennis.net

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин, протягом яких Ангеліна не подавала ейсів, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала свої чотири з одинадцяти брейків.

У другому колі Калініна зіграє проти п'ятої ракетки світу Онс Жабер.

Світоліна не вийшла на матч із Возняцьки

Українка Еліна Світоліна знялася з матчу першого кола проти колишньої першої ракетки світу Кароліни Возняцької із Данії.

За словами Еліни, після "Вімблдону" та турніру в Монреалі у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Обстеження лише підтвердило побоювання, і українка була змушена знятися з турніру.

Світоліна зазначила, що готуватиметься до US Open.

"Мені потрібно скористатися порадами лікаря, які мені дали. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити та відновитися до US Open. Дякую за розуміння", — написала Еліна у Twitter.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться.

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