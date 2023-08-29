Костюк звернулася до російської тенісистки: несподівані слова

Марта Костюк під час подачі. Фото: Reuters/Geoff Burke

Українська тенісистка Марта Костюк нічого не зуміла протиставити суперниці на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open). Одна із фавориток турніру Олена Рибакіна легко виграла поєдинок у киянки.

Костюк потиснула суперниці руку після тенісного матчу, повідомляє портал Новини LIVE.

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У першому раунді US Open 21-річна Марта Костюк програла 24-річній Олені Рибакіній. Четверта ракетка світу народилася у Росії, але з 2018 року виступає за Казахстан.

Звернення Костюк до Рибакіної

Це була друга зустріч суперниць. Перший очний матч виграла Костюк. Проте Марта традиційно невпевнено виступає проти тенісисток із першої десятки. Це її 15-та поразка у 17 таких матчах.

Костюк та Рибакіна після матчу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open)

Перше коло

Марта Костюк (Україна) — Олена Рибакіна (Казахстан) — 2:6, 1:6

Після поєдинку тенісистки потиснули один одному руки та обмінялися короткими репліками. Журналісти вже розшифрували слова, які промовила Марта Костюк. "Виграй US Open, будь ласка", — заявила українка.

У наступному раунді Олена Рибакіна зіграє з переможницею матчу Панна Удварді (Угорщина) — Айла Томлянович (Австралія).

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