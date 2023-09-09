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Соболенко на US Open матюкалась та істерила: що трапилося

9 вересня 2023 13:00
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Агабекян Карен
редактор
Соболенко на US Open матюкалась та істерила: що трапилося
Тенісистка Аріна Соболенко. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Майбутня перша ракетка світу Арина Соболенко з Білорусі на весь світ показала свою неврівноважену поведінку. Сталося це у півфіналі US Open.

Нерви білоруски не витримали, коли вона була близькою до поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Соболенко поки що перебуває на другому місці в рейтингу WTA, але після US Open змінить на першому рядку Ігу Свьонтек.

Що ж її так розлютило

У півфіналі Відкритого чемпіонату США проти американки Медісон Кіз Соболенко програла перший сет з рахунком 0:6 та поступалася у другому 1:2.

Під час матчу Соболенко почала матюкатися у бік трибун, де сидів її тренер. Аріна також кинула свою ракетку у бік тренера.

За істерику рефері покарав Соболенко попередженням за неспортивну поведінку.

Проте істерична поведінка та лайка допомогли Аріні переламати хід зустрічі та виграти два сети з рахунком 7:6.

У фіналі Соболенко зіграє з американкою Корі Гауфф. Матч відбудеться 9 вересня о 23:00 за Києвом.

Зазначимо, що на Відкритому чемпіонаті США також брали участь українки, але найкращим їх досягненням стало третє коло для Еліни Світоліної, де вона поступилася Джесіці Пегулі.

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