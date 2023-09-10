Гауфф в финале US Open победила Соболенко: белоруска от злости кричала и разбила ракетку

Гауфф и Соболенко после финала. Фото: US Open

На Открытом чемпионате США состоялся женский финал. За Кубок сразились шестая ракетка мира американка Кори Гауфф и белоруска Арина Соболенко.

В главном матче Гауфф обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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19-летняя Гауфф потратила на победу 2 часа и 6 минут. Кори подала два эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Соболенко четырежды подала навылет, сделала шасть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

За всю историю противостояний Гауфф и Соболенко сыграли уже шесть матчей. Сейчас у Кори четыре победы и дважды побеждала белоруска.

Отметим, что Гауфф выиграла свой первый в карьере турнир Большого Шлема и второй финал после "Роланд Гаррос-2022".

После награждения Соболенко пошла в раздевалку и начала кричать, а затем разбила ракетку от пол. Ранее во время полуфинала с Мэдисон Киз Арина материлась на корте и бросила ракетку в зрителей.

Arina and her love for rackets pic.twitter.com/DfkedwUsU6 — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) September 9, 2023

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