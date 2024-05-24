Калинина объяснила, как ей удалось обыграть Воудрушеву на престижном турнире

Ангелина Калинина во время матча. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Теннисистка Ангелина Калинина победила Маркету Воудроушову в четвертьфинале турнира во французском Страсбурге. Представительнице сборной Украины понадобилось три сета, чтобы справиться с шестой ракеткой мира.

Калинина назвала ошибки, которые чуть не привели к ее поражению, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина одержала волевую победу над Маркетой Воудрушовой в 1/4 турнира в Страсбурге. Украинка проиграла первый сет, но достаточно легко взяла верх в следующих частях поединка (5:7, 6:3, 6:2).

Ангелина Калинина отбивает подачу соперницы. Фото: Reuters/Claudia Greco

Калинина хочет выиграть турнир

Ангелина выигрывала в первом сете со счетом 4:0, но при этом теннисистка призналась, что не чувствовала ритм матча. При этом соперница сумела справиться с волнением и начала играть все лучше и лучше.

"Я будто наблюдала за этим в замедленном режиме. Это была большая ошибка, но я действительно рада, что сумела добавить и наконец-то "проснуться". Уже в третьем сете мы с Маркетой боролись на равных. Хорошо, что мне удалось победить и выйти в следующую стадию", — рассказала Калинина.

Соперницей украинки по полуфиналу станет Даниэль Коллинс из США.

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