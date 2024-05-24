Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Калинина объяснила, как ей удалось обыграть Воудрушеву на престижном турнире arrow

Калинина объяснила, как ей удалось обыграть Воудрушеву на престижном турнире

24 мая 2024 17:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Калинина объяснила, как ей удалось обыграть Воудрушеву на престижном турнире
Ангелина Калинина во время матча. Фото: instagram.com/angie_kalinina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Теннисистка Ангелина Калинина победила Маркету Воудроушову в четвертьфинале турнира во французском Страсбурге. Представительнице сборной Украины понадобилось три сета, чтобы справиться с шестой ракеткой мира. 

Калинина назвала ошибки, которые чуть не привели к ее поражению, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Ангелина Калинина одержала волевую победу над Маркетой Воудрушовой в 1/4 турнира в Страсбурге. Украинка проиграла первый сет, но достаточно легко взяла верх в следующих частях поединка (5:7, 6:3, 6:2). 

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина отбивает подачу соперницы. Фото: Reuters/Claudia Greco

Калинина хочет выиграть турнир 

Ангелина выигрывала в первом сете со счетом 4:0, но при этом теннисистка призналась, что не чувствовала ритм матча. При этом соперница сумела справиться с волнением и начала играть все лучше и лучше. 

"Я будто наблюдала за этим в замедленном режиме. Это была большая ошибка, но я действительно рада, что сумела добавить и наконец-то "проснуться". Уже в третьем сете мы с Маркетой боролись на равных. Хорошо, что мне удалось победить и выйти в следующую стадию", — рассказала Калинина. 

Соперницей украинки по полуфиналу станет Даниэль Коллинс из США. 

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

спорт
Теннис
Ангелина Калинина
украинские теннисисты
сборная Украины по теннису

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра