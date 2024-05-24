Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Калініна пояснила, як їй удалося обіграти Воудрушеву на престижному турнірі arrow

Калініна пояснила, як їй удалося обіграти Воудрушеву на престижному турнірі

24 травня 2024 17:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Калініна пояснила, як їй удалося обіграти Воудрушеву на престижному турнірі
Ангеліна Калініна під час матчу. Фото: instagram.com/angie_kalinina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тенісистка Ангеліна Калініна перемогла Маркету Воудроушову у чвертьфіналі турніру у французькому Страсбурзі. Представниці збірної України знадобилося три сети, щоб упоратися з шостою ракеткою світу.

Калініна назвала помилки, які мало не призвели до її поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ангеліна Калініна здобула вольову перемогу над Маркетою Воудрушовою у 1/4 турніру у Страсбурзі. Українка програла перший сет, але досить легко взяла гору у наступних частинах поєдинку (5:7, 6:3, 6:2).

Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна відбиває подачу суперниці. Фото: Reuters/Claudia Greco

Калініна хоче виграти турнір

Ангеліна вигравала у першому сеті з рахунком 4:0, але при цьому тенісистка зізналася, що не відчувала ритму матчу. При цьому суперниця зуміла впоратися з хвилюванням і почала грати все краще та краще.

"Я ніби спостерігала за цим у сповільненому режимі. Це була велика помилка, але я справді рада, що зуміла додати й нарешті "прокинутися". Вже в третьому сеті ми з Маркетою боролися на рівних. Добре, що мені вдалося перемогти та вийти у наступну стадію", — розповіла Калініна.

Суперницею українки з півфіналу стане Даніель Коллінс із США.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі"

спорт
Теніс
Ангеліна Калініна
українські тенісисти
збірна України з теннісу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра