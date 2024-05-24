Калініна пояснила, як їй удалося обіграти Воудрушеву на престижному турнірі
Тенісистка Ангеліна Калініна перемогла Маркету Воудроушову у чвертьфіналі турніру у французькому Страсбурзі. Представниці збірної України знадобилося три сети, щоб упоратися з шостою ракеткою світу.
Калініна назвала помилки, які мало не призвели до її поразки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ангеліна Калініна здобула вольову перемогу над Маркетою Воудрушовою у 1/4 турніру у Страсбурзі. Українка програла перший сет, але досить легко взяла гору у наступних частинах поєдинку (5:7, 6:3, 6:2).
Калініна хоче виграти турнір
Ангеліна вигравала у першому сеті з рахунком 4:0, але при цьому тенісистка зізналася, що не відчувала ритму матчу. При цьому суперниця зуміла впоратися з хвилюванням і почала грати все краще та краще.
"Я ніби спостерігала за цим у сповільненому режимі. Це була велика помилка, але я справді рада, що зуміла додати й нарешті "прокинутися". Вже в третьому сеті ми з Маркетою боролися на рівних. Добре, що мені вдалося перемогти та вийти у наступну стадію", — розповіла Калініна.
Суперницею українки з півфіналу стане Даніель Коллінс із США.
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