Калініна перемогла Олійникову у фіналі турніру WTA 125

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова зіграли у фіналі турніру серії WTA 125 в Анталії. Перемогу у вирішальному матчі здобула Калініна.

Фінальний поєдинок завершився перемогою Ангеліни з рахунком 6:3, 3:6, 6:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Калініна здолала Олійникову

Матч тривав 2 години 47 хвилин і став першою очною зустріччю українських тенісисток. У першому сеті Калініна виграла з рахунком 6:3, проте у другій партії Олійникова змогла зрівняти рахунок, взявши сет 6:3. У вирішальній партії Ангеліна знову перехопила ініціативу та довела матч до перемоги — 6:2.

Для Калініної це третій титул на турнірах категорії WTA 125. Українська тенісистка другий тиждень поспіль виходить до фіналу змагань цієї серії. Минулого тижня вона також грала у вирішальному матчі в Анталії, але поступилася японці Моюці Учіджімі з рахунком 5:7, 5:7.

На шляху до титулу Калініна обіграла грузинську тенісистку Екатеріне Горгодзе, представницю Вірменії Еліну Аванесян, угорку Панну Удварді та польку Катажину Каву.

Для Олійникової це був четвертий фінал турнірів категорії WTA 125 у кар’єрі. Раніше вона виграла три такі турніри — у Толентіно, Тукумані та Коліні.

