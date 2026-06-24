Киевское Динамо хочет усилить состав воспитанником ПСЖ

Пьер Мунгенг в составе "ПСЖ". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Одной из приоритетных позиций, которую надо усилить, в киевском "Динамо" считают центр нападения. Украинский клуб уже ведет переговоры с перспективным игроком. Он может переехать в столицу на правах свободного агента.

Речь идет о воспитаннике "ПСЖ" Пьере Мунгенге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Onze Mondial.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис лично подключен к переговорам с форвардом "ПСЖ". Уже в июле у него закончится срок действия контракта с парижанами, и "Динамо" не придется платить за игрока. Вероятность такого трансфера высока.

Кто такой Пьер Мунгенг

Центральный нападающий подписал контракт с "ПСЖ" в 2021 году. В прошлом сезоне он сыграл за юношескую команду 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол, стал чемпионом молодежной Лиги и обладателем Кубка.

Весной Пьер Мунгенг дебютировал в составе "ПСЖ". Клуб хотел продлить контракт с игроком, однако форвард не готов бороться за место в основном составе. В "Динамо" ему гарантировали важную роль в команде, которая будет бороться за возвращение в Лигу чемпионов.

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