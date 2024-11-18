Рико Верхувен одним ударом уничтожил Эдди Холла — видео удара

Кикбоксер ударом уничтожил сильнейшего человека в мире — видео
Большие мышцы не всегда говорят о силе в бою. Это еще раз доказал топовый кикбоксер тяжелого веса Рико Верхувен.
Верхувен на опубликованном видео уничтожил известного стронгмена.
Стронгмена "срубили" как дерево
Звезда Glory Верхувен опубликовал видео из спортзала, где он вместе с бывшим сильнейшим человеком мира Эдди Холлом.
Топовый кикбоксер пробил по стронгмену лоу-кик, после которого Холл упал и у него сильно болела нога.
После такого удара на ноге Эдди мог остаться след, но на конечности Верхувена была накладка из параллона. Интересно увидеть лоу-кик без защиты на ноге бойца.
Отметим, что Верхувен является чемпионом Glory и первым номером рейтинга лучших тяжеловесов мира вне зависимости от промоушена.
Интересно, что в рейтинге от Combat Press шестое место в рейтинге занимает чемпион ONE FC украинец Роман Крыкля.
Напомним, ранее в США блоггер Джейк Пол победил легенду бокса Майка Тайсона.
Также ранее было опубликовано видео издевательств над Тайсоном.
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