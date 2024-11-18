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Кикбоксер ударом уничтожил сильнейшего человека в мире — видео

18 ноября 2024 16:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рико Верхувен одним ударом уничтожил Эдди Холла — видео удара
Эдди Холл. Фото: instagram.com/eddiehallwsm
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Большие мышцы не всегда говорят о силе в бою. Это еще раз доказал топовый кикбоксер тяжелого веса Рико Верхувен.

Верхувен на опубликованном видео уничтожил известного стронгмена.

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Звезда Glory Верхувен опубликовал видео из спортзала, где он вместе с бывшим сильнейшим человеком мира Эдди Холлом.

Топовый кикбоксер пробил по стронгмену лоу-кик, после которого Холл упал и у него сильно болела нога.

После такого удара на ноге Эдди мог остаться след, но на конечности Верхувена была накладка из параллона. Интересно увидеть лоу-кик без защиты на ноге бойца.

Отметим, что Верхувен является чемпионом Glory и первым номером рейтинга лучших тяжеловесов мира вне зависимости от промоушена.

Интересно, что в рейтинге от Combat Press шестое место в рейтинге занимает чемпион ONE FC украинец Роман Крыкля.

Напомним, ранее в США блоггер Джейк Пол победил легенду бокса Майка Тайсона.

Также ранее было опубликовано видео издевательств над Тайсоном.

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