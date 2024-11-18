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Кікбоксер одним ударом знищив найсильнішу людину у світі — відео

18 листопада 2024 16:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ріко Верхувен одним ударом знищив Едді Холла — відео удару
Едді Холл. Фото: instagram.com/eddiehallwsm
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Великі м’язи не завжди говорять про силу в бою. Це еще раз довів топовий кікбоксер важкої ваги Ріко Верхувен.

Верхувен на опублікованому відео знищив відомого стронгмена.

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Зірка Glory Верхувен опублікував відео зі спортзалу, де він разом з колишньою найсильнішою людиною світу Едді Холлом.

Топовий кікбоксер пробив по стронгмену лоу-кік, після якого Холл упав та у нього дуже сильно боліла нога.

Після такого удару на нозі Едді міг би залишитись слід, але на кінцівці Верхувена була накладка з паралону. Цікаво, побачити лоу-кік без захисту на нозі бійця.

Зазначимо, що Верхувен є чемпіоном Glory та першим номером рейтингу кращих важковаговиків світу незалежно від промоушена.

Цікаво, в рейтингу від Combat Press шосте місце у рейтингу посідає чемпіон ONE FC українець Роман Крикля.

Нагадаємо, раніше в США блогер Джейк Пол переміг легенду боксу Майка Тайсона.

Також раніше було опубліковане відео знущань над Тайсоном.

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