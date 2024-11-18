Ріко Верхувен одним ударом знищив Едді Холла — відео удару

Кікбоксер одним ударом знищив найсильнішу людину у світі — відео
Великі м’язи не завжди говорять про силу в бою. Це еще раз довів топовий кікбоксер важкої ваги Ріко Верхувен.
Верхувен на опублікованому відео знищив відомого стронгмена.
Стронгмена "зрубали" як дерево
Зірка Glory Верхувен опублікував відео зі спортзалу, де він разом з колишньою найсильнішою людиною світу Едді Холлом.
Топовий кікбоксер пробив по стронгмену лоу-кік, після якого Холл упав та у нього дуже сильно боліла нога.
Після такого удару на нозі Едді міг би залишитись слід, але на кінцівці Верхувена була накладка з паралону. Цікаво, побачити лоу-кік без захисту на нозі бійця.
Зазначимо, що Верхувен є чемпіоном Glory та першим номером рейтингу кращих важковаговиків світу незалежно від промоушена.
Цікаво, в рейтингу від Combat Press шосте місце у рейтингу посідає чемпіон ONE FC українець Роман Крикля.
Нагадаємо, раніше в США блогер Джейк Пол переміг легенду боксу Майка Тайсона.
Також раніше було опубліковане відео знущань над Тайсоном.
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