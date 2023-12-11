В Одесі пройшов вечір професійного ММА та кікбоксингу К1 на підтримку ЗСУ

Василь "Зірка" Івоняк. Фото: Надія Дев'ятіна

У рамках турніру професійного ММА та кікбоксингу К1 в концерт-холі "Одеса" відбулись 12 видовищних боїв, виступи артистів та розіграш цінних лотів для збору коштів на потреби ЗСУ. Організували захід промоутерська компанія OFC та ГО "Вільні та Вірні".

Подробиці масштабного турніру в матеріалі Новини.LIVE.

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У головному бою з ММА Володимир Биков нокаутом переміг Віталія Стояна, а у співголовному Віталій "Воїн" Войнов здолав Остапа Павляка завдяки дискваліфікації останнього.

Віталій "Воїн" Войнов. Фото: Надія Дев'ятіна

Також відзначимо потужну перемогу Івоняка "Зірка" Василя швидким нокаутом над Андрієм Савчуком. Серед дівчат Зарина Стасюк одноголосним рішенням суддів здолала Любов Притикіну, Вадим Сакал впевнено переміг Михайла Афанасьєва.

Серед поєдинків кікбоксингу К1 можна відзначити ще реванш Олега Павляка з Львівської області у бою з одеситом Іллею Бойком. У поєдинку Назарія Слюсара та Олександра Задорожного судді оголосили нічию, а Микита Корабельников відправив в нокаут Тургая "Мисливця" Будагова з Грузії.

Володимир Биков. Фото: Надія Дев'ятіна

В Сталевій битві між Військовою академією та ІВМС рахунок бойовий 2:2. Спочатку Микита Кичма достроково впорався з Микитою Колесником, потім Денис Шеріпітко зрівняв рахунок, перемігши Євгена Силенка, Ілля Куманецький знову вивів вперед Військову академію, здолавши Миколу Кучерявого, але остаточне слово було за Микитою Гончаренком — нокаут проти Данила Руменкова.

На аукціонах зібрали 160 тисяч гривень

Організаторами виступили командувач бойового підрозділу ЗСУ, голові ГО "Вільні та Вірні" та президент Федерації боксу Одеської області Віталій Герсак, президент Федерації ММА в Одеській області, віцепрезидент ФБУ та співзасновник промоушна OFC Олександр Гордієнко та президент Федерації кікбоксингу К1 в Одеській області та співзасновник промоушна OFC Валентин Федоров.

Серед лотів були книги бронзової призерки Олімпіади Анни Різатдінової, медалі українського борця Ярослава Фільчакова, трофейний тубус від гранатомета легендарного штурмового підрозділу "Химера", який був захоплений та використаний під час звільнення Херсону, гільза від снаряду 155 калібру з поля бою Донецького напрямку, розпис якого зроблено партнерами на замовлення Fitness Stadium студією ART.BENDAS та футболка з автографом Валерія Залужного.

Олександр Гордієнко та футболка Залужного. Фото: Надія Дев'ятіна

Також публіку "завели" виступи відомих музикантів гурту BARABANDA, репера Misha Kit з гімном OFC та Анастасії Андрєєвої з шоу "Голос Країни".

Але головна перемога в тому, що українські військові завдяки таким заходам отримують додаткову увагу та пошану, а усі кошти, зібрані під час турніру, пішли на допомогу нашим захисникам та захисницям.

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