В Одессе прошел вечер профессионального ММА и кикбоксинга К1 в поддержку ВСУ

Василий "Звезда" Ивоняк. Фото: Надежда Девятина

В рамках турнира профессионального ММА и кикбоксинга К1 в концерт-холле "Одесса" состоялись 12 зрелищных боев, выступления артистов и розыгрыш ценных лотов для сбора средств на нужды ВСУ. Организовали мероприятие промоутерская компания OFC и общественная организация "Вільні та Вірні".

Подробности масштабного турнира в материале Новини.LIVE.

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В главном бою с ММА Владимир Быков нокаутом победил Виталия Стояна, а в соглавном Виталий "Воин" Войнов одолел Остапа Павляка благодаря дисквалификации последнего.

Виталий "Воин" Войнов. Фото: Надежда Девятина

Также отметим мощную победу Ивоняка "Звезда" Василия быстрым нокаутом над Андреем Савчуком. Среди девушек Зарин Стасюк единогласным решением судей одолела Любовь Притыкину, Вадим Сакал уверенно победил Михаила Афанасьева.

Среди поединков кикбоксинга К1 можно отметить еще реванш Олега Павляка из Львовской области в бою с одесситом Илья Бойко. В поединке Назария Слюсара и Александра Задорожного судьи объявили ничью, а Никита Корабельников отправил в нокаут Тургая "Охотника" Будагова из Грузии.

Владимир Быков. Фото: Надежда Девятина

В Стальной битве между Военной академией и ИВМС счет боевой 2:2. Сначала Никита Кичма досрочно справился с Никитой Колесником, затем Денис Шерипитко сравнял счет, победив Евгения Силенко, Илья Куманецкий снова вывел вперед Военную академию, одолев Николая Кучерявого, но окончательное слово было за Никитой Гончаренко — нокаут против Даниила.

На аукционах собрали 160 тысяч гривен

Организаторами выступили командующий боевым подразделением ВСУ, председатель ОО "Вільні та Вірні" и президенту Федерации бокса Одесской области Виталий Герсак, президент Федерации ММА в Одесской области, вице-президент ФБУ и соучредитель промоушна OFC Александр Гордиенко и президент Федерации кикбоксинга К1 в Одесской области промоушна OFC Валентин Федоров.

Среди лотов были книги бронзового призера Олимпиады Анны Ризадиновой, медали украинского борца Ярослава Фильчакова, трофейный тубус от гранатомета легендарного штурмового подразделения "Химера", который был захвачен и использован во время освобождения Херсона, гильза от снаряда 155 калибра с поля боя на Донецком направлении, роспись которого сделана партнерами по заказу Fitness Stadium студией ART.BENDAS и футболка с автографом Валерия Залужного.

Александр Гордиенко и футболка Залужного. Фото: Надежда Девятина

Также публику "завели" выступления известных музыкантов группы BARABANDA, рэпера Misha Kit с гимном OFC и Анастасии Андреевой из шоу "Голос Страны".

Но главная победа в том, что украинские военные благодаря таким мероприятиям получают дополнительное внимание и уважение, а все средства, собранные во время турнира, пошли на помощь нашим защитникам и защитницам.

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