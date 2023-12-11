Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Одессе прошел вечер профессионального ММА и кикбоксинга К1 в поддержку ВСУ arrow

В Одессе прошел вечер профессионального ММА и кикбоксинга К1 в поддержку ВСУ

11 декабря 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе прошел вечер профессионального ММА и кикбоксинга К1 в поддержку ВСУ
Василий "Звезда" Ивоняк. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках турнира профессионального ММА и кикбоксинга К1 в концерт-холле "Одесса" состоялись 12 зрелищных боев, выступления артистов и розыгрыш ценных лотов для сбора средств на нужды ВСУ. Организовали мероприятие промоутерская компания OFC и общественная организация "Вільні та Вірні".

Подробности масштабного турнира в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В главном бою с ММА Владимир Быков нокаутом победил Виталия Стояна, а в соглавном Виталий "Воин" Войнов одолел Остапа Павляка благодаря дисквалификации последнего.

ММА
Виталий "Воин" Войнов. Фото: Надежда Девятина

Также отметим мощную победу Ивоняка "Звезда" Василия быстрым нокаутом над Андреем Савчуком. Среди девушек Зарин Стасюк единогласным решением судей одолела Любовь Притыкину, Вадим Сакал уверенно победил Михаила Афанасьева.

Среди поединков кикбоксинга К1 можно отметить еще реванш Олега Павляка из Львовской области в бою с одесситом Илья Бойко. В поединке Назария Слюсара и Александра Задорожного судьи объявили ничью, а Никита Корабельников отправил в нокаут Тургая "Охотника" Будагова из Грузии.

ММА
Владимир Быков. Фото: Надежда Девятина

В Стальной битве между Военной академией и ИВМС счет боевой 2:2. Сначала Никита Кичма досрочно справился с Никитой Колесником, затем Денис Шерипитко сравнял счет, победив Евгения Силенко, Илья Куманецкий снова вывел вперед Военную академию, одолев Николая Кучерявого, но окончательное слово было за Никитой Гончаренко — нокаут против Даниила.

На аукционах собрали 160 тысяч гривен

Организаторами выступили командующий боевым подразделением ВСУ, председатель ОО "Вільні та Вірні" и президенту Федерации бокса Одесской области Виталий Герсак, президент Федерации ММА в Одесской области, вице-президент ФБУ и соучредитель промоушна OFC Александр Гордиенко и президент Федерации кикбоксинга К1 в Одесской области промоушна OFC Валентин Федоров.

Среди лотов были книги бронзового призера Олимпиады Анны Ризадиновой, медали украинского борца Ярослава Фильчакова, трофейный тубус от гранатомета легендарного штурмового подразделения "Химера", который был захвачен и использован во время освобождения Херсона, гильза от снаряда 155 калибра с поля боя на Донецком направлении, роспись которого сделана партнерами по заказу Fitness Stadium студией ART.BENDAS и футболка с автографом Валерия Залужного.

ММА
Александр Гордиенко и футболка Залужного. Фото: Надежда Девятина

Также публику "завели" выступления известных музыкантов группы BARABANDA, рэпера Misha Kit с гимном OFC и Анастасии Андреевой из шоу "Голос Страны".

Но главная победа в том, что украинские военные благодаря таким мероприятиям получают дополнительное внимание и уважение, а все средства, собранные во время турнира, пошли на помощь нашим защитникам и защитницам.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленко.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

Андрей Лунин провел классный матч с "Бетисом", но в следующей игре сыграет Кепа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме