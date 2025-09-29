Костюк не пожала руку Соснович и обыграла белорусскую спортсменку

Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертый круг престижного турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв "нейтральную" Александру Соснович. Матч завершился уверенной победой украинки в двух сетах — 6:4, 6:2.

Однако поединок запомнился не только игрой украинки, но и ее поступком, сообщает портал Новини.LIVE.

Марта Костюк начала турнир со второго круга, где уверенно переиграла немку Эллу Зайдель. На момент третьего раунда она оставалась единственной представительницей Украины, ведь Элина Свитолина снялась с турнира, а Даяна Ястремская и Дарья Стародубцева уступили на старте.

Марта Костюк с болельщиками. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Важная победа украинки

Соснович подошла к встрече с Костюк через квалификацию, где среди прочих соперниц выбила экс-чемпионку "Большого шлема" Наоми Осаку. В Пекине она занимает 130-е место в рейтинге WTA, однако оказала сопротивление в первом сете, прежде чем уступить.

Решающим в стартовой партии стал брейк Костюк в седьмом гейме. Во втором сете украинка оформила два брейка подряд и сохранила уверенность до конца. Соперница не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов, а Костюк закрыла матч со второго матчбола. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

WTA 1000. Пекин, третий круг.

Александра Соснович — Марта Костюк (Украина, 23) — 0:2 (4:6, 2:6)

После завершения встречи Костюк отказалась от послематчевого рукопожатия с белорусской соперницей. В 1/8 финала China Open-2025 украинку ждет дуэль с американкой Джессикой Пегулой или британкой Эммой Радукану.

