Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Костюк отказалась подать руку нейтральной спортсменке из Беларуси

Костюк отказалась подать руку нейтральной спортсменке из Беларуси

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:05
Костюк не пожала руку Соснович и обыграла белорусскую спортсменку
Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертый круг престижного турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв "нейтральную" Александру Соснович. Матч завершился уверенной победой украинки в двух сетах — 6:4, 6:2.

Однако поединок запомнился не только игрой украинки, но и ее поступком, сообщает портал Новини.LIVE



Марта Костюк начала турнир со второго круга, где уверенно переиграла немку Эллу Зайдель. На момент третьего раунда она оставалась единственной представительницей Украины, ведь Элина Свитолина снялась с турнира, а Даяна Ястремская и Дарья Стародубцева уступили на старте. 

Марта Костюк
Марта Костюк с болельщиками. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Важная победа украинки

Соснович подошла к встрече с Костюк через квалификацию, где среди прочих соперниц выбила экс-чемпионку "Большого шлема" Наоми Осаку. В Пекине она занимает 130-е место в рейтинге WTA, однако оказала сопротивление в первом сете, прежде чем уступить.

Решающим в стартовой партии стал брейк Костюк в седьмом гейме. Во втором сете украинка оформила два брейка подряд и сохранила уверенность до конца. Соперница не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов, а Костюк закрыла матч со второго матчбола. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

WTA 1000. Пекин, третий круг. 

Александра Соснович — Марта Костюк (Украина, 23) — 0:2 (4:6, 2:6)

После завершения встречи Костюк отказалась от послематчевого рукопожатия с белорусской соперницей. В 1/8 финала China Open-2025 украинку ждет дуэль с американкой Джессикой Пегулой или британкой Эммой Радукану. 

Напомним, ранее мы рассказали малоизвестные факты о карьере Андрея Шевченко, который празднует день рождения. 

Украинский форвард Артем Довбик рассказал о влиянии на него легенды итальянского футбола, с которым игрок недавно встретился. 

спорт WTA Марта Костюк украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
